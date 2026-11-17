Akshaya Navami 2026: अक्षय नवमी पर पूजा-पाठ के अलावा 5 ऐसे शुभ काम हैं, जिन्हें करना बेहद फलदायी माना जाता है. जानिए आंवले की पूजा, परिक्रमा, दान और मंत्र जाप का धार्मिक महत्व.

हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व माना गया है. कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किए गए पूजा-पाठ, जप, तप और दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता. यही वजह है कि इस दिन लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कई शुभ कार्य करते हैं.

साल 2026 में अक्षय नवमी 18 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी. मान्यता है कि इस दिन कुछ खास काम करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं अक्षय नवमी पर कौन से 5 काम करना शुभ माना जाता है.

1. आंवले के पेड़ की पूजा करें

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है. इसे धात्री वृक्ष भी कहा जाता है. इस दिन सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें. इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और धूप-दीप से पूजा करें. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना करें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है.

2. आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें

इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने की भी विशेष परंपरा है. पूजा के बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या रक्षा सूत्र लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है. कुछ परिवारों में सात परिक्रमा करने का विधान है, जबकि अलग-अलग क्षेत्रों में परिक्रमा की संख्या और तरीका अलग हो सकता है. इस दौरान भगवान विष्णु का स्मरण और परिवार की मंगलकामना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक की गई परिक्रमा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

3. आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा भी काफी खास है. इस दिन कई परिवार पेड़ के नीचे भोजन तैयार करते हैं या घर से सात्विक भोजन बनाकर वहां ले जाते हैं. सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर परिवार के लोग प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, आंवले के वृक्ष की छाया में भोजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है. इस परंपरा को प्रकृति के प्रति आभार जताने और परिवार के साथ मिलकर पर्व मनाने का प्रतीक भी माना जाता है.

4. जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करें

अक्षय नवमी को दान-पुण्य के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है. इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को अनाज, फल, वस्त्र, धन और भोजन का दान करना चाहिए. आंवले का फल दान करना भी शुभ माना जाता है. दान करते समय दिखावे के बजाय श्रद्धा और सेवा भाव रखना महत्वपूर्ण है. किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या जरूरतमंद परिवार की मदद करना भी इस दिन का अच्छा पुण्य कार्य माना जाता है.

5. भगवान विष्णु का पूजन और मंत्र जाप करें

अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु की आराधना और मंत्र जाप करना भी शुभ माना जाता है. सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और पीले फूल, फल तथा तुलसी दल अर्पित करें. इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना भी शुभ माना जाता है. इस दिन सत्य बोलने, किसी का अहित न करने और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है.

अक्षय नवमी पर क्यों माना जाता है दान-पुण्य का विशेष महत्व?

अक्षय नवमी को सतयुग की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. इसे सतयुगादि तिथि भी कहा जाता है. 'अक्षय' शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो. इसी मान्यता के चलते इस दिन किए गए शुभ कर्मों का फल कभी समाप्त नहीं होने वाला माना जाता है. यही कारण है कि इस दिन पूजा-पाठ के साथ दान, सेवा, जप और परोपकार पर भी जोर दिया जाता है.

इसलिए अक्षय नवमी पर केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना, प्रकृति का सम्मान करना और अच्छे कर्मों का संकल्प लेना भी महत्वपूर्ण है. हालांकि, पूजा और परंपराओं के तरीके अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में भिन्न हो सकते हैं. अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन कार्यों को करना ही इस पर्व का मूल भाव है.