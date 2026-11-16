Amla Navami 2026: 'आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने से मिटते हैं दोष!' पद्म पुराण में बताया गया है इसका खास महत्व

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन क्यों किया जाता है? पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस परंपरा को लेकर क्या बताया गया है, जानिए.

आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने से मिटते हैं दोष! पद्म पुराण में बताया गया है खास महत्व

कार्तिक महीने में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा आपने जरूर देखी होगी. खासकर अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन कई जगह लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके नीचे बैठकर परिवार के साथ भोजन ग्रहण करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है? इतना ही नहीं, इसमें बताया गया है कि कार्तिक महीने में आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने से भोजन के संपर्क से जुड़े पापों का नाश होता है. आखिर पद्म पुराण में इस परंपरा को लेकर क्या कहा गया है और क्यों आंवले के पेड़ को इतना पवित्र माना गया है? आइए जानते हैं.

पद्म पुराण में आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का उल्लेख

पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 22वें अध्याय में तुलसी और धात्री यानी आंवले के वृक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है. इसी अध्याय के श्लोक 24 में कार्तिक महीने में आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है.

पद्म पुराण का श्लोक:

धात्रीछायासु यो विप्र चान्नं भुनक्ति कार्तिके ।

अन्नसंसर्गजं पापमावर्षं तस्य नश्यति ॥

श्लोक का अर्थ: जो व्यक्ति कार्तिक महीने में आंवले के पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके अन्न के संपर्क से उत्पन्न दोष एक वर्ष तक के लिए नष्ट हो जाते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता बताई गई है.

इस श्लोक में आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने को विशेष पुण्यदायी बताया गया है. यही वजह है कि कार्तिक महीने में वनभोजन की परंपरा को इतना महत्व दिया जाता है.

स्कंद पुराण में भी बताया गया है वनभोजन का विधान

आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा का उल्लेख केवल पद्म पुराण में ही नहीं, बल्कि स्कंद पुराण में भी मिलता है. स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास माहात्म्य के 12वें अध्याय में वनभोजन की पूरी विधि बताई गई है.

इसमें बताया गया है कि कार्तिक व्रत की समाप्ति पर व्यक्ति को आंवले के पेड़ों से सुशोभित वन में जाकर भोजन करना चाहिए. वहां सबसे पहले पवित्र स्थान पर पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करने का विधान है. इसके बाद भगवान माधव यानी श्रीहरि की आराधना करनी चाहिए.

इस अध्याय के श्लोक 89 में कहा गया है कि कार्तिक व्रत पूरा होने पर वनभोजन करना चाहिए. आगे श्लोक 91 में आंवले के पेड़ों से सजे वन में परिवार के बुजुर्गों और बच्चों के साथ जाने की बात कही गई है.

आगे श्लोक 96-97 में पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद भोजन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है. श्लोक 98 में ब्राह्मणों को भोजन कराने और फिर स्वयं भगवान हरि का स्मरण करते हुए भोजन करने का विधान बताया गया है.

इससे स्पष्ट होता है कि वनभोजन की परंपरा सिर्फ पेड़ के नीचे खाना खाने तक सीमित नहीं है. इसके साथ पूजा, भगवान का स्मरण और दूसरों को भोजन कराने की परंपरा भी जुड़ी हुई है.

कार्तिक में आंवले के पेड़ में क्यों माना जाता है देवताओं का वास?

पद्म पुराण के इसी अध्याय के श्लोक 22 में बताया गया है कि कार्तिक महीने में देवता, ऋषि और तीर्थ आंवले के वृक्ष का आश्रय लेते हैं.

पद्म पुराण का श्लोक:

यज्ञादेवाश्च मुनयस्तीर्थानि कार्तिके द्विज ।

धात्रीवृक्षं समाश्रित्य तिष्ठन्ति कार्तिके सदा ॥

अर्थ: कार्तिक महीने में देवता, ऋषि और तीर्थ आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर निवास करते हैं.

यही वजह है कि इस महीने में आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.

अक्षय नवमी पर क्यों होती है आंवले के पेड़ की पूजा?

कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने, उसकी परिक्रमा करने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है.

अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन किए गए पूजा-पाठ, दान और पुण्य कर्मों का फल अक्षय रहता है. इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और वनभोजन का विशेष महत्व माना जाता है.

कई जगह महिलाएं सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं. पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मौली बांधकर उसकी परिक्रमा करती हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इसके बाद भगवान को भोग लगाकर परिवार के सदस्यों के साथ पेड़ के नीचे भोजन किया जाता है.

आंवले को क्यों कहा जाता है धात्री फल?

आंवले को संस्कृत में धात्री कहा जाता है. आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण औषधीय फल माना गया है. पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है. च्यवनप्राश में भी आंवला प्रमुख सामग्री है.

इस तरह आंवले का महत्व केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है. भारतीय संस्कृति में इसे स्वास्थ्य, प्रकृति और आस्था से जोड़कर देखा गया है. अक्षय नवमी पर इसकी पूजा और पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा भी इसी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है.

