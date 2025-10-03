वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

Akshay Kumar News: एक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने इस घटना के बारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया और रिक्वेस्ट की कि स्कूलों में बच्चों को हिस्ट्री, मैथ्स की तरह साइबर को भी पढ़ाया जाए.

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने (Akshay Kumar) ने हाल ही में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है. अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी 13 साल की बेटी साइबर क्राइम के गंदे खेल का शिकार होते बाल-बाल बच गई थी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से एक अनजान शख्स ने तस्वीरें मांगी थी. इस मामले में उनको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई पड़ी.

दरअसल, अक्षय कुमार हाल में एक साइबर क्राइम से जुड़े इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुआ किस्सा शेयर किया. एक्टर ने बताया कि उनकी बेटी एक दिन ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी. तभी उसके पास एक एक अनजान शख्स का मैसेज आता है 'वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रही हो'. फिर सवाल आता है कि 'तुम कहां रहती हो?' मेरी बेटी ने लोकेशन बता दी. इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया.

अक्षय ने बताया कि कुछ दिन फिर मैसेज आया 'तुम मेल हो या फीमेल?' मेरी बेटी उसका जवाब दे देती है. उसके बाद वह शख्स अश्लील फोटोज भेजने की डिमांड करता है. मेरी बेटी तुरंत इसके बारे में अपनी मां को बताती है.

बेटी ने मां ट्विंकल खन्ना को बताई पूरी बात

अभिनेता ने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने इस परेशनी के बारे में अपनी मां (ट्विंकल खन्ना) को बता दिया. जिससे आरोपी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए. लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाता है और वो साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं. साइबर क्राइम की शुरुआत इस तरह ही होती है.

एक्टर ने CM फडणवीस से की रिक्वेस्ट

अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने इस घटना के बारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया और रिक्वेस्ट की कि जैसे स्कूलों में बच्चों को हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस सिखाते हैं, उसी तरह साइबर के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए. उनको डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी दी जाए. तभी ऐसे साइबर क्राइम से वो सचेत रह सकेंगे.

