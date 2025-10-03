दिल्ली में ‘टाइल’ जितनी जगह भी नहीं बची! 125 साल में 90 गुना बढ़ी आबादी, 168 देशों से ज्यादा लोग रहते हैं यहां
Crime news: एक ही परिवार के 11 लोगों को एक साथ सजा-ए-मौत, गुनाहों की फैमली का अपराध जानकर चौंक जाएंगे आप
Nitish Kumar: 'इस बार हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा', पत्नी मंजू ने Election के लिए दिए थे 20,000 रुपये, कहानी 1985 विधानसभा चुनाव की
'दुनिया के नक्शे में रहना है या मिटना है', आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी ऑपरेशन 2.0 की चेतावनी
Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर इन 5 चीजों के दान से चमक जाएगी किस्मत, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा
वीडियो गेम खेलते साइबर क्राइम की शिकार हुईं Akshay Kumar की बेटी, एक्टर ने खुद किया चौंकाने वाला खुलासा
विकास दिव्यकीर्ति को बड़ा झटका! लगा 5 लाख का तगड़ा जुर्माना, UPSC सलेक्शन को लेकर झूठे विज्ञापन से जुड़ा है मामला
Karwa Chauth Date 2025: इस बार किस दिन है करवा चौथ का व्रत, जानें तारीख से लेकर चांद निकलने का समय और शुभ मुहूर्त
High Uric Acid Signs:अचानक स्किन पर दिखने वाली ये 5 चीजें हैं हाई यूरिक एसिड का देती हैं संकेत, इग्नोर से बढ़ सकती है मुश्किलें
UPI New Rule: यूपीआई के बदल गए ये नियम, अब सेकंड्स में कर सकेंगे बड़े ट्रांजेक्शन; देखें डिटेल्स
भारत
Akshay Kumar News: एक्टर अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने इस घटना के बारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया और रिक्वेस्ट की कि स्कूलों में बच्चों को हिस्ट्री, मैथ्स की तरह साइबर को भी पढ़ाया जाए.
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने (Akshay Kumar) ने हाल ही में एक सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है. अक्षय कुमार ने बताया कि कुछ महीने पहले उनकी 13 साल की बेटी साइबर क्राइम के गंदे खेल का शिकार होते बाल-बाल बच गई थी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी से एक अनजान शख्स ने तस्वीरें मांगी थी. इस मामले में उनको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई पड़ी.
दरअसल, अक्षय कुमार हाल में एक साइबर क्राइम से जुड़े इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुआ किस्सा शेयर किया. एक्टर ने बताया कि उनकी बेटी एक दिन ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रही थी. तभी उसके पास एक एक अनजान शख्स का मैसेज आता है 'वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रही हो'. फिर सवाल आता है कि 'तुम कहां रहती हो?' मेरी बेटी ने लोकेशन बता दी. इसके बाद कोई मैसेज नहीं आया.
अक्षय ने बताया कि कुछ दिन फिर मैसेज आया 'तुम मेल हो या फीमेल?' मेरी बेटी उसका जवाब दे देती है. उसके बाद वह शख्स अश्लील फोटोज भेजने की डिमांड करता है. मेरी बेटी तुरंत इसके बारे में अपनी मां को बताती है.
यह भी पढ़ें: इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात
बेटी ने मां ट्विंकल खन्ना को बताई पूरी बात
अभिनेता ने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने इस परेशनी के बारे में अपनी मां (ट्विंकल खन्ना) को बता दिया. जिससे आरोपी अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए. लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाता है और वो साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं. साइबर क्राइम की शुरुआत इस तरह ही होती है.
एक्टर ने CM फडणवीस से की रिक्वेस्ट
अक्षय कुमार ने कहा कि मैंने इस घटना के बारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया और रिक्वेस्ट की कि जैसे स्कूलों में बच्चों को हिस्ट्री, मैथ्स और साइंस सिखाते हैं, उसी तरह साइबर के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए. उनको डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी दी जाए. तभी ऐसे साइबर क्राइम से वो सचेत रह सकेंगे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.