'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

भारत
अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देने की है, लेकिन वो तो अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही. बल्कि अपने गुंड़ों से NDA के सहयोगी दलों पर हमला करवा रही है.
यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर के आवास पर एबीवीपी के प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही सहयोगी दलों पर हमला कर रही है. उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो उसको भी कैश करा लेंगे. लेकिन उनमें थोड़ा सा भी सम्मान है तो विचार करें.
सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देने की है, लेकिन वो तो अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही. बल्कि अपने गुंड़ों से NDA के सहयोगी दलों पर हमला करवा रही है.
अखिलेश यादव ने संजय निषाद के बयान पर कहा कि बीजेपी ने अपने लोग रखवा रखे हैं, ताकि वोट काटवा सकें. लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी सरकार नहीं बचेगी. वो एक भी वोट नहीं काट पाएंगे. कुछ पॉलिटिकल लोगों को वोट कटवाना, वोट बढ़वाना, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है.
यह भी पढ़ें- 'आपको इतना डेयरिंग हुआ है क्या...' अवैध खनन रोकने गई IPS अधिकारी को अजीत पवार की धमकी
अखिलेश यादव ने इसको लेकर गुरुवार को एक ट्वीट भी किया था. जिसमें उन्होंने लिखा, भाजपा किसी की सगी नहीं है, कल तक भाजपाइयों की अपनी ही ‘परिषद’ बनाम अपनी ही ‘वाहिनी’ हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ, उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है.'
भाजपा किसी की सगी नहीं है… कल तक भाजपाइयों की अपनी ही ‘परिषद’ बनाम अपनी ही ‘वाहिनी’ हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के ख़िलाफ़, उनके आवासों तक पर प्रदर्शन करवा रही है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 4, 2025
भाजपाइयों की ‘दरारवादी सोच’ अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन-लोलुप… pic.twitter.com/zayAkq7HDA
'भाजपाइयों की दरारवादी सोच’
उन्होंने आगे कहा, 'भाजपाइयों की ‘दरारवादी सोच’ अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है. भाजपा के सहयोगी बने धन-लोलुप लोगों को अब ये समझ आ गया है कि ‘इस्तेमाली’ पार्टी उनकी ‘माली हालत’ तो सुधार सकती है मतलब उनके ख़ज़ाने में ‘माल’ तो दे सकती है परंतु ‘मान’ कभी नहीं देगी क्योंकि भाजपा की साज़िशन चाल ही यही है कि ‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’.'
