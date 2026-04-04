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भारत

ईरान-अमेरिका के जंग के मैदान से सैफई में हो गया मिसाइल अटैक... बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, 'भाजपा सरकार में कोई भी परीक्षण सफल क्यों नहीं हो पाता है? सैफई की जनता पूछ रही है, जब भाजपाई ड्रोन नहीं उड़ा पा रही है, तो सैफई की उस हवाई-पट्टी से जहाज क्या उड़ाएंगे.

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रईश खान

Updated : Apr 04, 2026, 08:56 PM IST

ईरान-अमेरिका के जंग के मैदान से सैफई में हो गया मिसाइल अटैक... बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav targets BJP

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उत्तर प्रदेश के सैफई के एक गांव में एक प्राइवेट कंपनी का ड्रोन अचानक गेहूँ के खेत में जा गिरा. जिसे देखकर ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों को लगा कि कहीं ये विदेशी हमला तो नहीं है. अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'युद्ध के वातावरण में अचानक किसी खेत में एक बड़े ड्रोन के गेहूं के खेत में गिरने से इटावा जिले के सैफई इलाके के नंदपुर गांव में दहशत और अफरातफरी मच गई. लोगों ने सोचा कहीं कोई मिसाइल तो नहीं, जो युद्ध क्षेत्र से भटककर यहां आ गिरी है।'

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'अगर ये किसी सरकारी परीक्षण-टेस्ट या एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, तो प्रदेश के नागरिकों को पहले से सूचना देकर आगाह करना था. जब ये विश्वास ही नहीं है कि ड्रोन उड़ेगा कि नहीं तो आम लोगों के इलाके में इसे उड़ाने का जोखिम क्यों उठाया गया. कहीं ये खेत की बजाय आस-पास की किसी बस्ती पर गिर जाता तो इस दुर्घटना से किसी भी तरह की जान-माल की हानि हो सकती थी.

सरकार को इस मामले में जांच बैठानी चाहिए और किसान के खेत में हुई आर्थिक हानि और मानसिक आघात का आंकलन-मूल्यांकन करके किसान को यथोचित मुआवजा दे. भविष्य में ऐसे सभी टेस्ट-एक्सपेरिमेंट निर्धारित निर्जन क्षेत्रों में ही किये जाएं.

'जो ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे, वो जहाज क्या उड़ाएंगे'
भाजपा सरकार में कोई भी परीक्षण सफल क्यों नहीं हो पाता है? सैफई की जनता कह रही है जब भाजपाई ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे हैं, तो सैफई की उस हवाई-पट्टी से जहाज क्या उड़ाएंगे, भाजपा ने जिस रनवे को राजनीतिक विद्वेषवश बिना रखरखाव के उपेक्षित छोड़ दिया है.

क्या है पूरा मामला?
इटावा पुलिस के मुताबिक, एक प्राइवेट कंपनी प्रोटोटाइप ड्रोन का टेस्ट कर रही थी. लेकिन वह क्रैश होकर सैफई के नंदपुर गांव में जा गिरा. पुलिस ने बताया कि इससे किसी तरह का जान का नुकसान हुआ. हमने ड्रोन के पार्ट्स को कब्जे में ले लिया है. यह ड्रोन ऐसे समय पर क्रैश हुआ है, जब ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है. लोगों को लगा कि कहीं यह ड्रोन वहां से तो नहीं आया है.

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