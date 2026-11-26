कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मायावती को आगे आना होगा, लेकिन वह ऐसा करती ही नहीं हैं.

अखिलेश यादव 26 नवंबर को सपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे

बीएसपी पहले ही अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान विवाद में बदल गया है. सीट बंटवारे की चर्चा के बीच सपा ने 24 नवंबर को 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस में भारी नाराजगी है. यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि हम गंठबंधन में हैं और भीख नहीं मांग रहे हैं. सीटों का बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए. कांग्रेस ने करीब 100 साटें मांगी हैं, जबकि सपा ने 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है. 27 नवंबर को दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दूसरे दौर की बीतचीत होगी.

वहीं सपा के साथ जारी सीट शेयरिंग विवाद को लेकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं. इमरान मसूद ने मायावती के साथ गठबंधन की संभावना पर कहा है कि इस दिशा में पहल करने के लिए बसपा सुप्रीमो को आगे आना होगा. उनके बयान से यूपी में विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं. 26 नवंबर को अखिलेश यादव सपा का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे.

BSP गठबंधन पर क्या बोले इमरान मसूद?

कांग्रेस सांसद मसूद ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि अभी तक बसपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा से यह राय रही है कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाली सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मायावती को आगे आना होगा, लेकिन वह ऐसा करती ही नहीं हैं. उनके इस बयान को चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से बसपा के लिए गठबंधन का एक संकेत माना जा रहा है. वहीं सपा और कांग्रेस ने सीट बंटवारे की बातचीत को सकारात्मक बताया है. सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के मुताबिक, दोनों दल जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे सकते हैं.

#WATCH | Lucknow, UP: On the possibility of an alliance with the Bahujan Samaj Party (BSP) instead of the Samajwadi Party for the upcoming Uttar Pradesh Assembly elections, Congress MP Imran Masood says, "Who said that? We haven't even held any discussions yet. I have always maintained that all like-minded people, those who wish to uphold the banner of secularism, should come together. But Behenji (Mayawati) would have to step forward, and she simply doesn't, does she?..." On the Samajwadi Party releasing a list of five candidates, he adds, "Well, let him! It's his party; what am I supposed to do about it? If an alliance happens, it will be with mutual respect; any discussions regarding it will be conducted with dignity. It makes no sense for us to sit behind closed doors to deliberate, only for the press to then provide us with a list of candidates. That's not how it works..." November 25, 2026

SP और कांग्रेस के बीच क्यों बढ़ी तकरार?

बसपा के साथ गठबंधन की चर्चा ऐसे समय सामने आई है, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनाव बना हुआ है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 5 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं. इनमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर की सीटें शामिल हैं.

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा के इस कदम पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि गठबंधन के भीतर बातचीत चल रही थी और इसी दौरान उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई. मसूद ने कहा कि कांग्रेस किसी के सामने सीटों के लिए गिड़गिड़ाने वाली नहीं है.

अकेले चुनाव लड़ेगी BSP

मायावती पहले ही 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी हैं. बसपा का कहना है कि पार्टी अपने संगठन को मजबूत करके अपने दम पर चुनाव लड़ेगी. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो अगर सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनती तो गठबंधन टूट सकता है. ऐसे में कांग्रेस- बीएसपी के संभावित गठबंधन को नकारा नहीं जा सकता है. राजनीतिक विश्लेष विनोद शुक्ला ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी सपा-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में सुलझ गया था और दोनों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था.

विपक्ष के सामने नए गठबंधन की चुनौती

यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी गठबंधन किया है. ऐसे में विपक्षी दलों के सामने चुनाव से पहले सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की बड़ी चुनौती होगी.

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