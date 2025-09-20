'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

UP CM Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर काफी विरोध हुआ था.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है. अखिलेश ने कहा कि यह फिल्म तो उनके जीवन की तरह फ्लॉप होने से पहले ही फ्लॉप हो गई. लेकिन मुझे ये बताएं कि फिल्म में डायलॉग हैं या बीप लगी है.

दरअसल, अखिलेश यादव लखनऊ में पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सीएम योगी के जीवन पर बनी फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ट स्टोरी ऑफ ए योगी' आपको कैसी लगी. उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं देखी, लेकिन अगर आप लोगों ने देखी है तो बताएं कि कार पलटने वाला सीन है या नहीं? बुलडोजर स्टंट वाला सीन भी नहीं है क्या?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन सबसे ज्यादा फेमस है. योगी सरकार छोटे से छोटे अपराध में भी आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिरा देती है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी. अखिलेश इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते रहे हैं.

'डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग है या नहीं'

वहीं, सीएम योगी और डिप्टी सीएम कैशव प्रसाद मौर्य के बीच तरार की खबरें सामने आने को लेकर भी अखिलेश ने निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'इस मूवी में आपस की लड़ाई का क्लाइमेक्स है की नहीं. क्या डिप्टी सीएम के पर्दे के पीछे वाले डायलॉग को नहीं दिखाया गया?

