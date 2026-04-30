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सपा का PDA ध्वस्त! अखिलेश को 2027 से पहले बड़ा झटका, पल्लवी पटेल छोड़ सकती हैं साथ

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सपा का PDA ध्वस्त! अखिलेश को 2027 से पहले बड़ा झटका, पल्लवी पटेल छोड़ सकती हैं साथ

सपा की बैठकों से पल्लवी पटेल की दूरी और PDA के एजेंडे पर उठाए गए उनके तीखे सवाल इशारा कर रहे हैं कि 2027 से पहले सपा कुनबे में बड़ी टूट होने वाली है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 30, 2026, 06:24 PM IST

सपा का PDA ध्वस्त! अखिलेश को 2027 से पहले बड़ा झटका, पल्लवी पटेल छोड़ सकती हैं साथ
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उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख चेहरों- सपा मुखिया अखिलेश यादव और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल- के बीच बढ़ता वैचारिक मतभेद अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है. गठबंधन के इन दो साथियों के बीच की दूरियां अब सार्वजनिक और संगठनात्मक, दोनों स्तरों पर स्पष्ट होने लगी हैं.

बैठक से दूरी 

ताजा घटनाक्रम के मुताबिक, बुधवार को लखनऊ में सपा विधानमंडल दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि इस बार पल्लवी पटेल को इस बैठक का निमंत्रण नहीं भेजा गया, जबकि अब तक उन्हें ऐसी बैठकों में शामिल किया जाता रहा है. 

दूसरी ओर, सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों नेताओं के बीच पिछले कई महीनों से सीधा संवाद बंद है. जहां अखिलेश यादव के खेमे में अनुशासन और दलीय मर्यादा को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं पल्लवी पटेल के समर्थकों का मानना है कि उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है.

गठबंधन की पृष्ठभूमि और मतभेद की जड़ें

2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और अपना दल (कमेरावादी) के बीच हुए रणनीतिक गठबंधन के तहत पल्लवी पटेल ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और सिराथू से बड़ी जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद शुरू हुए. 

मुद्दों की लड़ाई

पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चयन को लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था. उनका तर्क था कि सपा अपने घोषित 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) एजेंडे से भटक रही है और सवर्ण उम्मीदवारों को तरजीह देकर बहुजन वर्गों की उपेक्षा कर रही है. वहीं, सपा समर्थकों का तर्क है कि गठबंधन के बावजूद सार्वजनिक मंचों पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना करना दलीय एकजुटता के खिलाफ है.

बढ़ती दूरियों के संकेत

फरवरी 2026 में यूजीसी नियमों के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान यह खींचतान और साफ हो गई. पल्लवी पटेल ने सपा के बैनर के बिना अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अकेले मार्च निकाला, जो पुलिस के साथ तीखी झड़प में तब्दील हो गया था. 

अब सपा की बैठक से उनकी अनुपस्थिति इस बात का ठोस संकेत है कि दोनों दल अपनी-अपनी नई राह चुन चुके हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह गतिरोध जहां अखिलेश यादव के 'PDA' कुनबे के लिए एक संगठनात्मक चुनौती है, वहीं पल्लवी पटेल के लिए अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और मजबूत करने का अवसर भी.

(अर्पित)

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