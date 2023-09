Akhilesh Yadav ने यूपी के डिप्टी सीएम को दिया खुला ऑफर- 100 विधायक लाओ, खुद सीएम बन जाओ

डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी (एसपी) के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बीजेपी नेताओं की हो मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे डाला है. अखिलेश यादव ने यह ऑफर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को दिया है. रामपुर उपचुनाव (Rampur Bypolls) के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. अखिलेश ने कहा है कि अगर ये नेता 100 विधायक लेकर मेरे साथ आ जाएं तो जिस दिन चाहें उसी दिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा, 'दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं. आपने देखा होगा के ये लोग जगह-जगह घूम रहे हैं. हम लोगों को अपराधी कहते हैं, जैसे हम माफिया हैं. ये दोनों इस चक्कर में हैं कि कब मुख्यमंत्री बन जाएं. मैंने पहले भी ऑफर दिया है और फिर से दे रहा हूं. लाओ अपने 100 विधायक, हमारे 100 विधायक तैयार हैं. सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ.'

#WATCH | There are 2 Deputy CMs in the state... Both of them are looking for an opportunity to become CM. We have come to give them an offer, take 100 MLAs from us, we are with you, become CM whenever you want: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/94WN4WK7cx