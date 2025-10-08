Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

राइटिंग अपनी जगह, आज होते तो 'Best Seller' के प्रपंच में फंस गए होते Munshi Premchand...

UGC NET Dec 2025 Notification: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स

तले भूने से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये 4 फूड्स, वजन बढ़ाने के साथ ही बिगाड़ देते हैं आपका स्वास्थ्य

सियासी हलचल के बीच Pawan Singh को मिली Y-श्रेणी सुरक्षा, CRPF के 11 कमांडो रहेंगे तैनात, जानें वजह

मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

Blood Sugar Diet: आलू-चावल, पास्ता-ब्रेड अब डायबिटीज में भी खाइए, इन 3 तरीकों से ब्लड शुगर 50% तक होगा कम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गया था लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

Premanand Maharaj Health Update: चेहरा हो गयाथा लाल, आंखों में थी सूजन... जानें अब कैसी है प्रेमानंद महाराज की तबीयत

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

Viksit Bharat Buildathon 2025: शिक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, 6-12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स करें फटाफट अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए

Homeभारत

भारत

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

Akhilesh Yadav Azam Khan Meeting: अखिलेश यादव और आजम खान की यह मुलाकात से सपा का मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत कर सकती है. क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों में आजम खान की मजबूत पकड़ है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 08, 2025, 04:12 PM IST

अखिलेश-आजम का मिलन क्या बदलेगा यूपी की फिज़ा? 2027 को लेकर कर दिया बड़ा दावा

रामपुर में आजम खान से मिले अखिलेश यादव

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूपी की सियासत में जिस मुलाकात का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आज हो गई. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार (8 अक्टूबर) को पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से रामपुर में मुलाकात की. आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद सपा प्रमुख से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही थीं, लेकिन आज इस मुलाकात ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया. दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की और एकसाथ खड़े होकर संदेश दिया कि 2027 में यूपी की सियासी फिजा बदलेगी.

अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर मौलाना मौहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में उतरा, जहां आजम खान ने उनकी अगवानी की. अखिलेश अकेली ही आजम खान से मिलने पहुंचे थे. दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटा 40 मिनट बातचीत हुई. सूत्रों के मुताबिक, अखिलेश ने आजम की हर नाराजगी को दूर करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि किस वजह वह जेल में उनसे मिलने नहीं आए थे.

'जेल में नहीं जा सका, इसलिए घर मिलने गया'
मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर गलत तरीके से फंसाया गया. उनपर 100 से ज्यादा झूठे मुकदमें किए गए. लेकिन हमारी जड़ें मजबूत हैं. 2027 में सपा की सरकार बनने वाली है. बीजेपी को जनता हटाने जा रही है. उन्होंने कहा कि आजम खान से मैं जेल में मिलने नहीं जा सका, इसलिए घर मिलने आया हूं. अब मिलते रहेंगे. कुछ समय बाद आजम खान सपा के मंच नजर आएंगे. 

यह भी पढ़ें- मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी  

आजम खान सपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं. वो रामपुर से 10 बार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं. वह दिवंगत मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी थे. जिनकी बात को मुलायम कभी नहीं टालते थे. लेकिन अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध थोड़े उतार-चढ़ाव वाले रहे हैं. हालांकि, अखिलेश ने रामपुर पहुंचकर उस खटास को दूर करने की कोशिश की है.

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर नजर
राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो इस मुलाकात से सपा का मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत होगा. क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे पश्चिम यूपी के जिलों में आजम खान की मजबूत पकड़ है. इस मुलाकात को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को जोड़कर भी देखा जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
मुंबई की वो इमारत जिसके सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया भी पड़ जाता है फीका, जानें कौन है इसका मालिक
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
जानें कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल, मैथिली ठाकुर और अक्षरा सिंह.. जो बिहार चुनाव में ठोकने वाले हैं ताल
मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE