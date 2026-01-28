FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

तलाक की घोषणा से चर्चा में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव ने नया पोस्ट कर कहा कि अब सबकुछ ठीक है. अपर्णा यादव को टैग कर साझा की गई तस्वीर ने संकेत दिए हैं कि रिश्ते सुधर गए हैं.

राजा राम

Updated : Jan 28, 2026, 05:31 PM IST

तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है
उत्तर प्रदेश की राजनीति और सोशल मीडिया में उस वक्त हलचल मच गई थी, जब प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा कर दी थी. इस बयान के बाद निजी रिश्तों को लेकर सार्वजनिक बहस तेज हो गई. हालांकि अब प्रतीक यादव ने नया सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर यह संकेत दिया है कि दोनों के बीच हालात सुधर गए हैं. उनके ताजा बयान ने अब इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले अपर्णा यादव के साथ तलाक की घोषणा कर चर्चा में आए प्रतीक यादव ने अब अपने रुख में बदलाव किया है. सोशल मीडिया पर किए गए एक नए पोस्ट में उन्होंने साफ किया है कि अब सबकुछ ठीक है. उनके इस पोस्ट के बाद यह माना जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद अब शांत हो गया है. 

ऑल इज वेल!

इंस्टाग्राम पर साझा किए गए पोस्ट में प्रतीक यादव ने लिखा, "ऑल इज वेल! चैंपियन वे होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं. हम चैंपियंस का एक परिवार हैं." इस पोस्ट की खास बात यह रही कि इसमें उन्होंने अपर्णा यादव को टैग भी किया. इससे पहले तलाक से जुड़े पोस्ट में अपर्णा को टैग नहीं किया गया था, जिससे दोनों के रिश्तों में खटास की चर्चा और तेज हो गई थी. प्रतीक यादव ने इस पोस्ट के साथ अपनी और अपर्णा यादव की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की है, जिसमें दोनों करीबी और खुश नजर आ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026 से मिडिल क्लास को राहत की आस, टैक्सपेयर्स की है ये 5 प्रमुख मांगें

पुराने तलाक वाले पोस्ट डिलीट नहीं किए

गौरतलब है कि 19 जनवरी को प्रतीक यादव ने दो अलग-अलग पोस्ट के जरिए अपर्णा यादव से अलग होने का ऐलान किया था. इन पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर परिवार को तोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने यह भी कहा था कि अपर्णा केवल अपने बारे में सोचती हैं और परिवार से दूरी की वजह वही हैं. इन बयानों के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं. तलाक की घोषणा के बाद अपर्णा यादव की ओर से सफाई दी गई थी कि इस तरह की कोई बात नहीं है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट के हैक होने की भी आशंका जताई गई थी. अब प्रतीक यादव के नए बयान के बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीच आपसी समझ बन गई है. हालांकि, प्रतीक यादव ने अब तक अपने पुराने तलाक वाले पोस्ट डिलीट नहीं किए हैं. ऐसे में यह मामला पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं. फिलहाल उनके नए पोस्ट ने विवाद पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की है. 

