गया में पिंडदान करें, मुलायम के नरसंहार पर माफी मांगें, फिर अयोध्या आएं अखिलेश, राजकुमार दास का बड़ा बयान

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कहा कि पहले अखिलेश यादव गया जाकर पिंडदान करें और फिर सरयू में आकर स्नान करें और माफी मांगे.

राजकुमार दास ने मुलायम सिंह यादव की तुलना जनरल डायर से की

दास ने कहा कि पहले अखिलेश नरसंहार के लिए माफी मांगे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या आ सकते हैं, सरयू में स्नान कर सकते हैं और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं. उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दर्शन से पहले उन्हें मुलायम सिंह यादव के किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगनी होगी.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार राजकुमार दास ने कहा कि संतों का फैसला सभी ने सुन लिया है और पूरा देश इसे देख रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत में सनातन परंपरा इतनी कमजोर हो गई है कि जब लोग दुर्गा पूजा या शिव कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और पत्थरबाजी होती है?

सनातन धर्म से दूर करने की साजिश

ट्रस्ट सदस्य ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान गोलीबारी और पत्थरबाजी सनातन धर्म से लोगों को दूर करने की एक गहरी साजिश है. उन्होंने कहा कि जब तक अखिलेश यादव उन कथित गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक दुनिया भर का सनातन समाज उन्हें माफ नहीं करेगा.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh | On Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav's proposed visit to Ayodhya, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust member Raj Kumar Das says, "The decision reached by the seers has been heard by everyone, and the entire nation is witnessing it... Has the *Sanatan* tradition in India become so weak that when we perform our rituals, such as Durga Puja or the Shiv Kanwar Yatra, we are met with gunfire and stone-pelting? Is this not a sinister plot to force conversions away from the Sanatan faith?.. Until he apologises for those misdeeds, the Sanatan community across the globe will never forgive him... Given the many massacres he is responsible for, if he seeks liberation, he must first go to Gaya, perform the Shraddha, and then return to seek forgiveness. He may bathe in the Saryu, come forward, and seek darshan; no one will stop him. We are not opposed to his visit, nor are we against Akhilesh himself..." (11.11) — ANI (@ANI) November 12, 2026

गया जाकर श्राद्ध करें फिर मांगे मांफी

राजकुमार दास ने अखिलेश यादव पर कई नरसंहारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव मुक्ति चाहते हैं तो पहले गया जाकर श्राद्ध करें और उसके बाद लौटकर माफी मांगें. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी. मुलायम आधुनिक डायर थे, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं.

अखिलेश के अयोध्या आने का विरोध नहीं

राजकुमार दास ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अखिलेश यादव के अयोध्या आने या उनके रामलला के दर्शन करने पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि न तो वह अखिलेश यादव के दौरे के विरोध में हैं और न ही अखिलेश के खिलाफ हैं. वह अयोध्या आएं, सरयू में स्नान करें और भगवान राम के दर्शन करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इन सबके पहले उन्हें माफी मांगनी होगी.



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