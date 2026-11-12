FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बारामूला में पुलिस, CRPF और BSF की बड़ी कामयाबी, बदरूक के जंगलों में मिले दो हैंड ग्रेनेड, संदिग्ध गिरफ्तार

बारामूला में पुलिस, CRPF और BSF की बड़ी कामयाबी, बदरूक के जंगलों में दो हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध गिरफ्तार

जुलाई में एनकाउंटर से बचा मोहम्मद लतीफ भट कौन? कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, हो रही तलाश

जुलाई में एनकाउंटर से बचा मोहम्मद लतीफ भट कौन? कुलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर, हो रही तलाश

सिर और पीठ पर गोलियों के निशान, हथियार भी गायब... घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिले किश्तवाड़ के दो लापता SPO के शव

सिर और पीठ पर गोलियों के निशान, हथियार भी गायब... घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद मिले किश्तवाड़ के दो लापता SPO के शव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो

Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!

33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

गया में पिंडदान करें, मुलायम के नरसंहार पर माफी मांगें, फिर अयोध्या आएं अखिलेश, राजकुमार दास का बड़ा बयान

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कहा कि पहले अखिलेश यादव गया जाकर पिंडदान करें और फिर सरयू में आकर स्नान करें और माफी मांगे.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Nov 12, 2026, 09:41 AM IST

गया में पिंडदान करें, मुलायम के नरसंहार पर माफी मांगें, फिर अयोध्या आएं अखिलेश, राजकुमार दास का बड़ा बयान

राजकुमार दास (फोटो - facebook/ Rajkumar Das)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • राजकुमार दास ने मुलायम सिंह यादव की तुलना जनरल डायर से की 
  • दास ने कहा कि पहले अखिलेश नरसंहार के लिए माफी मांगे 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अयोध्या आ सकते हैं, सरयू में स्नान कर सकते हैं और रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं. उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन दर्शन से पहले उन्हें मुलायम सिंह यादव के किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगनी होगी. 

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार राजकुमार दास ने कहा कि संतों का फैसला सभी ने सुन लिया है और पूरा देश इसे देख रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत में सनातन परंपरा इतनी कमजोर हो गई है कि जब लोग दुर्गा पूजा या शिव कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन करते हैं तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं और पत्थरबाजी होती है?

 सनातन धर्म से दूर करने की साजिश

ट्रस्ट सदस्य ने आरोप लगाया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान गोलीबारी और पत्थरबाजी सनातन धर्म से लोगों को दूर करने की एक गहरी साजिश है. उन्होंने कहा कि जब तक अखिलेश यादव उन कथित गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक दुनिया भर का सनातन समाज उन्हें माफ नहीं करेगा.

गया जाकर श्राद्ध करें फिर मांगे मांफी

राजकुमार दास ने अखिलेश यादव पर कई नरसंहारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव मुक्ति चाहते हैं तो पहले गया जाकर श्राद्ध करें और उसके बाद लौटकर माफी मांगें. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी. मुलायम आधुनिक डायर थे, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाईं.

अखिलेश के अयोध्या आने का विरोध नहीं

राजकुमार दास ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अखिलेश यादव के अयोध्या आने या उनके रामलला के दर्शन करने पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि न तो वह अखिलेश यादव के दौरे के विरोध में हैं और न ही अखिलेश के खिलाफ हैं. वह अयोध्या आएं, सरयू में स्नान करें और भगवान राम के दर्शन करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इन सबके पहले उन्हें माफी मांगनी होगी. 

ये भी पढ़ें - दिल्ली में AQI 400 के पार, अभी पॉल्यूशन से राहत नहीं, दिवाली के बाद 80 फीसदी प्रदूषण पटाखों से फैला 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
33 किलो की ड्रेस, 1.8 किलो का ताज.... यश के रावण लुक के पीछे छिपी है कड़ी मेहनत, डिजाइनर ने किया खुलासा
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी 
'कोई जो मर्जी बोले, मैं जरूर आऊंगा...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी
Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी
Namo Yamuna Cruise Safari: AC इलेक्ट्रिक बोट, 40 मिनट का सफर... यमुना के रास्ते दिल्ली दर्शन कराएगी क्रूज सफारी
MORE
Advertisement
Advertisement