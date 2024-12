अमृतसर के गोल्डन टेंपल ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को सोमवार को सजा सुनाई. सुगबीर को गोल्डन टेंपल में शौचालय साफ करने, जूठे बर्तन साफ करने और 5 गुरु घरों के बाहर हाथ में भाले लेकर सेवादार बनकर सेवा करनी होगी. शिरोमणि अकाली दल के नेता को यह सजा डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखिया राम रहीम को माफी और बेअदबी मामले में दी गई है.

सुखबीर बादल ने स्वीकार किया कि अकाली सरकार के दौरान राम रहीम को माफी दिलाने में उन्होंने भूमिका निभाई थी. उनपर वेशभूषा विवाद में सजा दिलाने की बजाय शिकात वापस लेने का भी आरोप है. इसके अलावा बरगाड़ी कांड में सिख युवाओं की हत्या और पीड़ित को न्याय दिलाने में उनकी लापरवाही सामने आई.

इन मामलों को लेकर पांच सिंह साहिबानों की बैठक हुई. जिसमें सुखबीर बादल समेत शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान रहे अन्य कैबिनेट सदस्यों को धार्मिक दुराचार के मामले में सजा सुनाई गई.

अकाली तख्त ने सुनाई सजा

अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार के अन्य कैबिनेट सदस्यों को स्वर्ण मंदिर में शौचालय साफ करने, लंगर के जूठे बर्तन साफ करने समेत अन्य धार्मिक सजा सुनाई. इतना ही नहीं इन लोगों को 5 गुरु घरों के बाहर हाथ में भाले लेकर सेवादारी करनी होगी.

अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की 'फकर-ए-कौम' की उपाधि वापस ले ली. साथ ही अकाली दल की कार्य समिति को 3 दिन के अंदर सुखबीर सिंह का इस्तीफा स्वीकार करने और अकाल तख्त साहिब को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है.

