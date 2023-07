अपने विधायकों और मंत्रियों संग शरद पवार से मिलने क्यों पहुंचे अजित पवार?

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को एक बार फिर खलबली मच गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से बगावत करके एनडीए के साथ गए अजित पवार अचानक अपने चाचा शरद पवार से मिलने वाई बी चव्हाण सेंटर पहुंच गए. हैरानी की बात यह थी कि शरद पवार से मिलने वे नेता भी पहुंचे जो अजित पवार के साथ जाकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए हैं. इस मुलाकात के बारे में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ शरद पवार से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आए थे. हमने उनको कोई सूचना नहीं दी थी. प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने शरद पवार से विनती की कि एनसीपी साथ रहे और मिलकर काम करे.

इस मीटिंग में खुद अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, सुनीत तटकरे और हसन मुंश्रिफ भी पहुंचे. वहीं, शरद पवार गुट के नेता जयंत पवार ने मीडिया से कहा, 'मुझे सुप्रिया सुले ने फोन किया कि तुरंत वाई बी चव्हाण सेंटर पहुंचो. मुझे नहीं पता कि अजित पवार और अन्य विधायक यहां क्यों आए हैं.' शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे.

#WATCH | We all came here to seek the blessings of respected Sharad Pawar today. We requested Pawar sahib that NCP should stay united. On this, Sharad Pawar did not give any reaction: Praful Patel, Ajit Pawar faction leader, at Mumbai's YB Chavan Centre pic.twitter.com/lvgXV2AZdy