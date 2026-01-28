FacebookTwitterYoutubeInstagram
हादसे की उच्चस्तरीय जांच हो-लालू यादव | महाराष्ट्र- शरद पवार बारामती पहुंचे, अजित पवार का कल अंतिम संस्कार होगा, बारामती में कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार, PM मोदी ने शरद पवार से फोन पर बात की, अजित पवार के निधन पर दुख जताया

Homeभारत

भारत

Ajit Pawar Death Plane Crash: अजित पवार के साथ प्लेन में कौन-कौन था सवार, जानें कैसे गिरा डिप्टी सीएम का प्लेन और क्या हुआ

जनसभा को संबोधित करने जाते समय ही डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. इसमें 5 लोग सवार थे. हादसा इतना भयंकर था कि प्लेन आग का गोला बन गया और इसमें सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

नितिन शर्मा

Updated : Jan 28, 2026, 01:21 PM IST

Ajit Pawar Death Plane Crash: अजित पवार के साथ प्लेन में कौन-कौन था सवार, जानें कैसे गिरा डिप्टी सीएम का प्लेन और क्या हुआ

Ajit Pawar Plane Crash LIVE

मुंबई से जनसभा को संबोधित करने के लिए जाते समय ही बुधवार सुबह करीब 8 बजकर 45 मिनट पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम समेत 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसबीच बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अजित पवार के अलावा प्लेन में 5 लोग कौन कौन थे. पवार कहा जाने के लिए निकले थे. आइए जानते हैं... 

जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार चार्टर्ड प्लेन से पुणे में स्थित एक जनसभा को संबोधित करने के निकले थे. इस दौरान बारामती पर लैंडिंग के दौरान ही उनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन आगे की तरफ से जमीन पर गिरा. इसके गिरते ही तेज धमाके के साथ आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि किसी को बचाने तक का मौका न मिला, जिसके चलते अजित पवार समेत प्लेन में सवार 5 लोगों का निधन हो गया. 

अजित पवार के साथ प्लेन में सवार थे ये लोग 

अजित पवार के ऑफिस से मीडिया को गई जानकारी के अनुसार, अजित पवार के साथ चार्टर्ड प्लेन में उनके अपने एक बॉडीगार्ड, प्लेन में दो क्रू मेंबर्स, 1 हेड कांस्टेबल शामिल थे. इस चार्टड में सवार लोगों के नाम डिप्टी सीएम अजित पवार, डिप्टी सीएम के पीएसओ मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन संभी पाठ और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थे. प्लेन के गिरते ही पांचों का मौके पर ही निधन हो गया.  

बहुत भयंकर था हादसा

बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजित पवार चार्टर्ड फ्लाइट में सवार होकर पुणे जाने के लिए निकले थे. यहां उन्हें जिला परिषद चुनावों के लिए प्रचार करना था. मुंबई और बारामती की दूरी 250 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, जिसे गाड़ी से तय करने में समय बहुत ज्यादा लगता. इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम ने चार्टर्ड से जाने का फैसला किया था. 

आगे की तरह से गिरा प्लेन

राहगीरों ने बताया कि बारामती पर प्लेन लैंडिंग कर रहा था. इसी दौरान अचानक ही वह तेजी से आगे की तरफ से जमीन पर आकर गिरा. प्लेन के गिरते ही इसमें भयंकर धमाके के साथ आग लग गई. कुछ मिनटों में यह आग के गोले के रूप में बदल गया. हालांकि अभी तक प्लेन के क्रैश होने की वजह का पता नहीं लग सकता है. DGCA के अधिकारी ने कहा कि 'इस पूरे मामले में गड़बड़ी क्या हुई. इसका अभी पता लगाया जा रहा है. 

