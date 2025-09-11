Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

Hotel Room Secret: 99% लोग नहीं जानते होंगे होटल के कमरों में दीवार घड़ी न होने का राज, सीक्रेट जान रह जाएंगे दंग

Viral Video: हाथी के इस वीडियो को देख लोग क्यों हो रहे भावुक? जानिए इसमें ऐसा क्या है खास

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP, NSUI ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम, यहां देखें लिस्ट

Best Shopping Market In Delhi: शादी की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली की ये 3 मार्केट, लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सबकुछ मिलेगा सस्ता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

सीपीआर से लेकर जख्म की देखभाल तक, हर किसी को पता होनी चाहिए First Aid की ये जरूरी तकनीकें

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

छत्तीसगढ़ में बड़ा ऑपरेशन, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण ढेर, सुरक्षाबलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा

Homeभारत

भारत

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी

राजनीति में जोगी की एंट्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक- दिग्गी राजा हर मकाम पर जोगी के आसपास ही रहे, कभी मन से तो कभी बेमन से. संयोग ऐसा कि 14 साल बाद भविष्यवाणी सच होने का मौका आया, तब भी दिग्विजय जोगी के साथ ही थे.

Latest News

आदित्य पूजन

Updated : Sep 11, 2025, 08:10 PM IST

'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'- 14 साल बाद दिग्विजय ने खुद ही सच साबित की अपनी भविष्यवाणी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अजीत जोगी जब प्रशासनिक सेवा में थे तो उस समय के राजनेताओं से उनके बड़े अच्छे संबंध थे. अर्जुन सिंह तो जोगी के राजनीतिक गुरु ही थे. पी सी सेठी तो एक बार तड़के चार बजे जोगी के बंगले पर पहुंच गए और उन्हें अपने साथ स्वीमिंग के लिए ले गए थे. तब सेठी भारत के गृह मंत्री थे और जोगी इंदौर के कलेक्टर. इसी तरह, जोगी के सियासी करियर के हर पड़ाव पर दिग्विजय सिंह की बेहद अहम भूमिका रही है. राजनीति में जोगी की एंट्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक- दिग्गी राजा हर मकाम पर जोगी के आसपास ही रहे, कभी मन से तो कभी बेमन से. सच तो ये है कि अजीत जोगी की सियासी एंट्री के समय ही दिग्विजय ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे. संयोग ऐसा कि 14 साल बाद भविष्यवाणी सच होने का मौका आया, तब भी दिग्विजय जोगी के साथ ही थे.

सीधी में अर्जुन सिंह के करीब आए

अजीत जोगी 16 साल तक एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे. इसमें से 13 साल वे जिलों के कलेक्टर रहे. उन्हें पहली बार सीधी का कलेक्टर बनाया गया जो अर्जुन सिंह का गृह जिला था. इस दौरान जोगी ने उन्हें काफी प्रभावित किया था. 1980 से 1985 तक अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे. इस दौरान जोगी कभी राज्य मुख्यालय में पदस्थ नहीं रहे, लेकिन अर्जुन सिंह से उनका संपर्क बना रहा. इसी दौरान उन्होंने जोगी को राजनीति में लाने का फैसला कर लिया था.अर्जुन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी जोगी की चर्चा की. कहा ये भी जाता है कि जोगी जब रायपुर में पदस्थ थे, तब राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे. राजीव कई बार एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर रायपुर भी जाते थे. इसी दौरान जोगी की राजीव से मुलाकात हुई थी. जोगी ने अपने मातहतों को निर्देश दिया था कि राजीव जब भी रायपुर आएं, उन्हें सूचना मिलनी चाहिए. राजीव आते तो जोगी उनके लिए चाय-नाश्ते का इंतजाम करते. यही करीबी जोगी की सियासत में एंट्री की पृष्ठभूमि बनी.

राजीव के कहने पर हुई सियासी एंट्री

बहरहाल, साल 1985 में अजीत जोगी का प्रमोशन हुआ और उन्हें कमिश्नर बना दिया गया. वे इंदौर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. रात के ढाई बजे अचानक उनके पास दिल्ली से एक फोन आया. फोन पर राजीव गांधी के पीए वी जॉर्ज थे. जॉर्ज ने जोगी को राजीव का संदेश देते हुए कहा कि उन्हें अगले दिन दिल्ली आकर राज्यसभा के लिए नामांकन भरना है. जोगी पसोपेश में पड़ गए. आईएएस का स्थिर करियर छोड़कर सियासत की अनिश्चित पगडंडियों पर चलने की हिम्मत वे जुटा नहीं पा रहे थे. इसी समय उनकी कहानी में एंट्री हुई दिग्विजय सिंह की जो उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे. दिग्गी विशेष विमान से इंदौर पहुंचे और जोगी को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा. दिग्गी को अर्जुन सिंह ने इंदौर भेजा था. इधर, जोगी कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे. कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने दिग्विजय से ही सलाह मांग ली. दिग्गी ने उन्हें आईईएएस छोड़ने की सलाह देते हुए ये भविष्यवाणी भी की थी कि राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री वही बनेंगे.

एमपी कांग्रेस में दिग्गी-जोगी का जोर

बात आई-गई हो गई. जोगी आईएएस से इस्तीफा देकर दिल्ली गए, राज्यसभा सांसद चुने गए और फिर पार्टी और सरकार में कई पदों पर रहे. 1993 में दिग्विजय एमपी के सीएम बने तो जोगी उनके करीबी हो गए. दोनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य नेता बन गए. दिग्गी ने जोगी की मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों को जमकर किनारे लगाया. हालांकि, साल 2000 के आते-आते दिग्गी और जोगी के रिश्तों की गर्माहट कमजोर पड़ने लगी थी. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान

सही साबित हुई दिग्गी की भविष्यवाणी

इसी दौरान मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना और इसके पहले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हुई. अजीत जोगी सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उनका मुकाबला विद्याचरण शुक्ला से थे. शुक्ला घाघ राजनेता थे और राजनीतिक तिकड़मों में माहिर थे. इधर, कांग्रेस आलाकमान ने किसी आदिवासी को सीएम बनाने का फैसला किया तो जोगी का रास्ता साफ होने लगा. लेकिन विधायकों का समर्थन बड़ा मसला था. कांग्रेस को डर था कि शुक्ला अपने समर्थक विधायकों के साथ कोई खेल न कर दें. विधायकों को जोगी के पक्ष में लामबंद करने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व ने दिग्विजय को दी. उस समय तक दिग्गी और जोगी के रिश्तों में खटास आ चुकी थी. ये पता नहीं कि वे जोगी को सीएम बनाने के पक्ष में थे या नहीं, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्हें ये करना पड़ा. रायपुर पहुंचकर वे विधायकों से मिले और जोगी का समर्थन करने की अपील की. दिग्गी की बिछाई बिसात के आगे शुक्ला की एक नहीं चली. जोगी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और इसका ऐलान दिग्विजय सिंह ने ही किया. इस तरह बेमन से ही सही, लेकिन दिग्गी ने 14 साल बाद अपनी भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
4000 रुपए से भी कम में मिलेंगे ये WhatsApp, Facebook, Twitter वाले फोन, ऑनलाइन पेमेंट तक का मिलेगा ऑप्शन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
अभिषेक शर्मा की कमाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, नेटवर्थ का आंकड़ा कर देगा हैरान
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
इस शख्स को कहते हैं 'नेपाल का मुकेश अंबानी', जानें पड़ोसी देश के 5 सबसे अमीर लोगों की दौलत का लेखा-जोखा
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
नेपाल के लोग कितने देशों में बिना पासपोर्ट-वीजा के जा सकते हैं? लिस्ट में इस पड़ोसी मुल्क का भी नाम
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत का 100 रुपया नेपाल में जाकर कितने का हो जाता है? जानकर रह जाएंगे हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE