'PFI से हजार गुना ज्यादा खतरनाक है RSS, इसके लोग ISI के एजेंट', AIUDF नेता ने की बैन की मांग

डीएनए हिंदी: असम के एक विधायक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) पर बैन लगाने की मांग की है. बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम (Aminul Islam) ने कहा है कि ये संगठन पीएफआई से भी हजार गुना ज्यादा खतरनाक हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल (Bajrang Dal) के लोग 'जय श्री राम' बोलकर लोगों की मॉब लिंचिंग कर डालते हैं. कुछ दिनों पहले ही बदरुद्दीन अजमल ने बच्चे पैदा करने को लेकर विवादित बयान दिया था जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी.

अमीनुल इस्लाम से पूछा गया कि पीएफआई का लिंक तो अलकायदा जैसे संगठनों से मिल रहा है. इस पर उन्होंने कहा, "इसके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन पीएफआई से हजार गुना ज्यादा खतरनाक RSS और बजरंग दल है. ये अतिवादी संगठन हैं जो पिटाई करते हैं, मॉब लिचिंग करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मार देते हैं. ये लोग दूसरे मजहब की इमारतों को तोड़ते-फोड़ते हैं और आपसी भाईचारे में तनाव पैदा करते हैं. अगर सरकार के पास PFI के खिलाफ सबूत है तो बैन करके ठीक किया लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक संगठनों को भी बैन करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे."

यह भी पढ़ें- लाल किले से बोले राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में आते हैं कुत्ते, गाय, भैंस, सुअर लेकिन...

#WATCH | Assam | RSS, Bajrang Dal and some other extremist organisations involved in mob lynching and killing people in the name of religion are a thousand times more dangerous than PFI. They should be banned: AIUDF MLA Aminul Islam pic.twitter.com/d3RbCJFFGD