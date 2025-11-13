Al-Falah University: फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छिन गई सदस्यता, दिल्ली धमाके के बाद AIU ने लिया एक्शन

Al-Falah University: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है. जिसके बाद AIU ने यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी.

दिल्ली धमाके को लेकर एशोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन (AIU) ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लिया है. एआईयू ने यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है. अल-फलाह से तुरंत AIU का लोगो हटाने का आदेश दिया गया है. दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में पुलिस ने इस विश्वविद्यालय के चार डॉक्टर उमर उन नबी, शाहिद, निसार-उल-हसन और मुजम्मिल को हिरासत में लिया है.

AIU ने बयान जारी कर कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की स्थिति सही नहीं है. ऐसे में यूनिवर्सिटी को दी गई एशोसिएशन ऑफ इंडियन यूनियन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है. यूनिवर्सिटी को सूचित किया जाता है कि अपनी आधिकारिक वेबसाइट से AIU का नाम और लोगो तुरंत हटाए और भविष्य में इस्तेमाल न करे.

NMC और NAAC की भी एक्शन की तैयारी

दिल्ली धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी निशाने पर आ गई है. उस पर अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रमों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लग रहा है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) भी यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी कर रही हैं.

कब बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी?

अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के धौज गांव में स्थित है, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. इसकी स्थापना 2014 में एक विशेष अधिनियम के तहत की गई थी. यह लगभग 70-80 एकड़ में फैली हुई है. इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और 650 बेड वाला अस्पताल मौजूद है.

