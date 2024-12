Airtel Service Down: गुरुवार, 26 दिसंबर को Airtel की सर्विस ठप पड़ गई. इसके चलते यूजर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

Airtel Service Down: भारत की टेलीकॉम कंपनी कंपनी एयरटेल की सर्विस अचानक गुरुवार की दोपहर को ठप हो गईं. इसके कारण एयरटेल यूजर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस आउटेज के चलते कई कस्टमर्स मोबाइल और ब्रॉडबैंड की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाए. डाउन्डेटेक्टर ने इस आउटेज को कंफर्म किया. जानकारी के अनुसार, इस आउटेज की शुरुआत करीब सुबह 11 बजे के आसपास से हुई. हालांकि कंपनी ने इसको तुरंत ही ठीक कर लिया. इस आउटेज के पीछे का कारण अभी तक सामने नहीं आया है.

Is airtel down in Ahmedabad? No one is getting network.

एयरटेल की सर्विस ठप

डाउन्डेटेक्टर के मुताबिक, सुबह 10:25 बजे तक 1,900 से ज्यादा शिकायतें आईं, जिससे साफ हुआ कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल दोनों सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी आई है. यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एयरटेल के नेटवर्क डाउन होने की शिकायतों के बारे में लिखा और इंटरनेट न चलने, कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं के बारे में बताया.

Hey @Airtel_Presence @airtelindia Entire network in the city seems down. Both Mobile & Xstream Fiber are down. Whats the expected time by when the issue will be fixed?

ये समस्या तब सामने आई जब लोग सुबह के समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे. इस समस्या से खासतौर पर कामकाजी लोग और विद्यार्थी प्रभावित हुए. यूजर्स ने बताया कि नेटवर्क डाउन होने की वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ीं. इस आउटेज ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया, क्योंकि कई लोग काम नहीं कर पाए, वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर सके और जरूरी कॉल भी नहीं कर पा रहे थे. फिलहाल एयरटेल ने अभी तक इस गड़बड़ी के कारण की वजह पर कोई बयान नहीं दिया है.

