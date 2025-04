गुजरात के अमरेली में मंगलवार (22 अप्रैल) को बड़ा हादसा हो गया. ट्रेनिंग के दौरान एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई है. विमान रिहायशी इलाके में जाकर गिरा. विमान के जमीन पर गिरते ही आग लग गई. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए.

अमरेली के डिप्टी एसपी चिराग देसाई ने बताया कि अमरेली स्थित विजन फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आज शास्त्री नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान को पायलट अनिकेत महाजन उड़ा रहे थे. जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई.

फायर ऑफिसर एचसी गढवी ने कहा, 'फायर कंट्रोल रूम को मंगलवार दोपहर 12:52 बजे सूचना मिली थी कि अमरेली के शास्त्री नगर इलाके में एक विमान क्रैश हुआ है. सूचना मिलते ही हमारी टीम साढ़े तीन मिनट के अंदर हादसे वाली जगह पर पहुंच गई. वहां जाकर देखा तो एयरक्राफ्ट के परखच्चे उड़े हुए थे. वह धूं-धूंकर आग में जल रहा था.'

#WATCH | A private training aircraft crashes in Gujarat's Amreli, pilot dead



Dy SP Chirag Desai says, "A training aircraft of Vision Flying Institute, Amreli, crashed in the Shastri Nagar area today. The aircraft was being flown by Aniket Mahajan, who died in the crash." https://t.co/XhVP33bj4Y