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कितना खतरनाक होता है एयर टर्बुलेंस, क्या इससे क्रैश हो सकता है प्लेन? जानें इससे बचने के लिए क्या करते हैं पायलट

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कितना खतरनाक होता है एयर टर्बुलेंस, क्या इससे क्रैश हो सकता है प्लेन? जानें इससे बचने के लिए क्या करते हैं पायलट

Air Turbulence: टर्बुलेंस क्या होता है और इससे प्लेन क्रैश हो सकता है या नहीं. हालांकि, इससे निपटने के लिए पायलट क्या करते हैं. आपको यहां पर टर्बुलेंस की पूरी जानकारी मिलेगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 04, 2026, 06:21 PM IST

कितना खतरनाक होता है एयर टर्बुलेंस, क्या इससे क्रैश हो सकता है प्लेन? जानें इससे बचने के लिए क्या करते हैं पायलट

Air turbulence (Photo X)

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  • दिल्ली एयरपोर्ट लैंडिंग से पहले फ्लाइट में टर्बुलेंस
  • थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट
  • क्या टर्बुलेंस प्लेन क्रैश हो सकता है
  • इससे बचने के लिए पायलट क्या करते हैं

4 अगस्त, 2026 को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट पर बड़ा हादसा होने से टला है. दरअसल, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले प्लेन टर्बुलेंस के कारण डगमगा गया था, जिससे कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं. लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षित उतारी गई. टर्बुलेंट की वजह से कुछ यात्रियों और क्रू स्टाफ को मामूली चोटे लगी हैं और उन्हें इलाज के लिए भेज गया था. हालांकि, ऐसे कई लोग होंगे, जिन्हें टर्बुलेंस के बारे में नहीं पता है, तो इस हादसे के बाद इसे समझना जरूरी भी हो गया है. आइए जानते हैं कि टर्बुलेंस क्या होता है और इससे प्लेन क्रैश हो सकता है या नहीं. हालांकि, इससे निपटने के लिए पायलट क्या करते हैं. आपको यहां पर टर्बुलेंस की पूरी जानकारी मिलेगी. 

क्या होता है एयर टर्बुलेंस? 

एयर टर्बुलेंस कई कारणों की वजह से होता है. इसमें थर्मल या कन्वेक्टिव टर्बुलेंस सबसे आम होता है, जो गर्म हवा उठने और ठंडी हवा के नीचे गिरने के कारण बनता है. इससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है. इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में अलग टर्बुलेंस होता है, जिसमें हवाएं पहाड़ों से टकरा कर वापस आती है और लहरें बनाती है, जो काफी दूर तक फैल सकती हैं. हालांकि, इसमें एक सबसे खतरनाक टर्बुलेंस होता है, जिसमें साफ आसमान में बिना तूफान और काले बादल के होता है. ये टर्बुलेंस जेट स्ट्रीम के पास होता है, जिसमें तेज हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और फिर तेज हवाओं के किनारे पर धीमी हवा मिलती है, जिससे विंड शियर पैदा होती है. इससे हवा की रफ्तार में अंतर पैदा हो जाता है. 

हालांकि, टर्बुलेंस भी तीन तरह के होते हैं, जिससे प्लेन ऊपर-नीचे होने लगता है. हल्के टर्बुलेंस में प्लेन 1 मीटर तक ऊपर-नीचे हो सकता है, जिससे यात्रियों को पता नहीं लग पाता है. लेकिन मध्यम टर्बुलेंस में विमान 3 से 6 मीटर तक ऊपर-नीचे होता है. हालांकि, हाई टर्बुलेंस से प्लेन करीब 30 मीटर तक भी ऊपर-नीचे हो सकता है. ऐसे में अगर यात्री सीटबेल्ट न लगाए हों, तो उन्हें चोटें आ सकती हैं. 

टर्बुलेंस से बचने के लिए क्या करते हैं पायलट?

पायलट टर्बुलेंस से बचने के लिए ऊंचाई में बदलाव करते हैं. क्योंकि एयर टर्बुलेंस पतली परत में होता है, जेट स्ट्रीम के आसपास 2000 फीट ऊपर या नीचे खत्म भी जाती है, जिससे पायलट मौसम रडार, पायलट रिपोर्ट्स और पूर्वानमान के अनुसार फैसला लेते हैं. जैसे अगर टर्बुलेंस एक तरफ से हो रहा है, तो पायलट तापमान देखकर पता लगाते हैं कि जेट स्ट्रीम के ऊपर या नीचे सुरक्षित होगा, जो उस हिसाब से वो प्लेन की ऊंचाई में बदलाव करते हैं.  

क्या टर्बुलेंस से क्रैश हो सकता है प्लेन?

आज के दौर में प्लेन हर तरह के टर्बुलेंस को झेलने के हिसाब से ही बनाए जाते हैं. इतना ही नहीं, पायलटों को टर्बुलेंस से बचने के लिए विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है. आधुनिक तकनीक और शानदार सुरक्षा सिस्टम से टर्बुलेंस से प्लेन क्रैश की संभावना काफी कम हो गई है. लेकिन खतरनाक और खराब मौसम में खतरा पूरी तरह टला नहीं है. हालांकि, टर्बुलेंस ने यात्रियों और क्रू स्टाफ को चोटें आ सकती है, जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट में देखने को मिला है. 

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