दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी में सुधार, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; लेकिन अभी भी लागू रहेंगे कड़े नियम

दिल्ली के प्रदूषण में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-4 की पाबंदियों को हटा लिया है. राजधानी में मंगलवार को AQI 378 दर्ज किया गया. जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को तुरंत हटाने का फैसला लिया गया है. हालांकि, ग्रैप-3 के तहत अभी पाबंदियां लागू रहेंगी.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से CAQM ने 17 जनवरी को GRAP-4 को लागू किया था, उस समय दिल्ली का औसत AQI 450 को क्रॉस कर गया था. लेकिन 18 जनवरी की शाम से एक्यूआई में सुधार देखा जा रहा है. रविवार को एक्यूआई 440 दर्ज किया गया था, जो सोमवार (19 जनवरी) को घटकर 410 पर आ गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दैनिक बुलेटिन के अनुसार, 20 जनवरी को एक्यूआई 378 के नीचे आ गया है.

The Commission for Air Quality Management (CAQM) revoked Stage 4 of the Graded Response Action Plan (GRAP) across NCR. However, measures under stages-1, 2 and 3 will remain in force to manage pollution levels. pic.twitter.com/ziUQtLJV1f — ANI (@ANI) January 20, 2026

हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रैप पर सीएक्यूएम उप-समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया. CAQM ने पाया कि अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों, जिनमें हवा की गति में वृद्धि भी शामिल है, के कारण दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है, जो वर्तमान में 'अत्यंत खराब' श्रेणी में है.

पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में AQI इसी श्रेणी में रहने की संभावना है. वायु गुणवत्ता में सुधार, पूर्वानुमानित रुझानों और चरण-4 प्रतिबंधों के कारण बड़ी संख्या में हितधारकों और आम जनता पर पड़ने वाले व्यवधान को ध्यान में रखते हुए उप-समिति ने सर्वसम्मति से पूरे एनसीआर में मौजूदा ग्रैप-4 के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया.

हालांकि, राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ग्रैप के चरण 1, 2 और 3 अभी लागू रहेंगे. एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता स्तर में और वृद्धि न हो.

