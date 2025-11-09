FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से कारपूलिंग करने और निजी संस्थानों से वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है. सरकार पहले ही यातायात कम करने के लिए सरकारी ऑफिसों के समय में बदलाव कर चुकी है.

Pragya Bharti

Updated : Nov 09, 2025, 09:21 AM IST

Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील
दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए विशेष अपील की है. उन्होंने लोगों से निजी वाहनों का उपयोग कम करने और कारपूलिंग को अपनाने की अपील की है. उनका मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और उत्सर्जन घटेगा. साथ ही, सीएम रेखा ने प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है. 

कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम की अपील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता और निजी संस्थानों से प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोग मांगा है. निजी संस्थानों से अनुरोध: सीएम गुप्ता ने निजी संस्थानों से भी अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि सड़कों पर सुबह-शाम होने वाली भीड़ को कम किया जा सके.

सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव

कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम की अपील करने से पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़कों पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस टाइम में भी बदलाव किया था.उद्देश्य: इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर यातायात और जाम की स्थिति को कम करना है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.लागू अवधि: यह नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी.

यह भी पढ़ें- Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

समय में बदलाव करने से क्या होगा फायदा?

यह बदलाव पुराने समय सारणी को देखते हुए किया गया है, जहां दिल्ली सरकार और नगर निगम के कार्यालयों के समय में केवल 30 मिनट का अंतर था. इस कम अंतर के कारण सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे वाहनों के इंजन चालू रहने के कारण वायु प्रदूषण और बढ़ जाता था.नए समय में बड़ा अंतर होने से उम्मीद है कि सड़कों पर एक साथ निकलने वाले वाहनों की संख्या घटेगी और प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आएगी.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

