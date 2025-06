Air India Plane Crash: अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में जो युवक जीवित बच गया उसका पहला वीडियो सामने आया है. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस भयानक हादसे में जहां प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए तो वहीं 11 A सीट पर बैठा ये व्यक्ति जीवित बच गया, लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. अहमदाबाद पुलिस ने इस व्यक्ति के जीवित बचने की पुष्टी की थी. इसके बाद एयर इंडिया ने पुष्टि की कि विमान दुर्घटना में 241 लोग मारे गए और केवल एक ही बचा.

#BREAKING



Miraculous escape



One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive



He was travelling with his brother, who is still missing



"When I regained… pic.twitter.com/ykpxHWqGMN