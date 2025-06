गुरुवार को एयर इंडिया के एक बड़े हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. लंदन जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान में सवार 242 पैसेंजर्स में 241 लोगों की जान चली गई. यह हादसा भारत के इतिहास की सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाओं में से एक है. इस हादसे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने विमान के रखरखाव से जुड़ी तुर्की की कंपनी पर शक जताया और इसे भारत के खिलाफ साजिश करार दिया.

एयर इंडिया के हालिया विमान हादसे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने चिंता जताते हुए तुर्की की एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के रख-रखाव की जिम्मेदारी तुर्की की एक एजेंसी पर थी. रामदेव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, 'कहीं यह तुर्की की भारत से दुश्मनी निकालने का तरीका तो नहीं?'

बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि भारत जैसे देश को, जो तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी एजेंसियों की भूमिका पर सख्त नजर रखनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि एविएशन सेक्टर में विदेशी दखल को कम किया जाए और ऐसी एजेंसियों की पूरी जांच हो. दरअसल, यह हादसा गुरुवार दोपहर को हुआ जब लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में गिर गया. विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई. केवल एक यात्री को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Delhi: #AhmedabadPlaneCrash | Yog Guru Ramdev alleges, "I got to know that an agency from Turkiye used to take care of the maintenance and service of the aircraft. India will have to keep a close eye on the aviation sector. There is a possibility of a conspiracy by that… pic.twitter.com/ls8IywCzUd