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भारत

Air India: '2-3 मिनट तक हवा में पलटी खाती रही फ्लाइट...', एअर इंडिया विमान दुर्घटना पर पैसेंजर की आंखों देखी

पैसेंजर ने बताया कि यात्रियों को 15-20 चोटें आई हैं. किसी का सिर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लॉअर बैक गई, मेरे भाई का शोल्डर गया, बैक गई, उसका कान का पर्दा तक फट गया.

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Neelam

Updated : Aug 04, 2026, 03:44 PM IST

Air India: '2-3 मिनट तक हवा में पलटी खाती रही फ्लाइट...', एअर इंडिया विमान दुर्घटना पर पैसेंजर की आंखों देखी

फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस (Image Source: ANI/Unsplash)

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थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को चोटें आई हैं. एक पैसेंजर ने आंखों देखी बताई है कि कैसे हवा में पूरा विमान पलट गया. उन्होंने यह भी बताया कि फ्लाइट में मौजूद 70 से 80 प्रतिशत यात्रियों को चोटें लगी हैं और एअर इंडिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी उन्होंने बात कही.

पैसेंजर ने बताया कि सुबह-सुबह यह हादसा हुआ, फ्लाइट में सब लोग सोए हुए थे, तभी अचानक से फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ. उन्होंने फोन को पूरा उलटा करते हुए बताया कि ऐसे फ्लाइट हवा में पलट गई थी. उन्होंने कहा, 'हम आ रहे थे, एक-डेढ़ घंटा हुआ था, फ्लाइट को और सुबह-सुबह का टाइम था. हम सो रहे थे फ्लाइट के अंदर. फ्लाइट चलते-चलते रुककर टर्न अराउंट हो गई और दो, ढाई, तीन मिनट तक ऐसे ही चलता रहा.'

एक पैंसजर का कान का पर्दा तक फट गया

यात्री ने बताया, 'पैसेंजर्स को 15-20 चोटें आई हैं. किसी की सिर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लॉअर बैक गई, मेरे भाई का शोल्डर गया, बैक गई, उसका कान का पर्दा तक फट गया. फ्लाइट में 100 से ज्यादा लोग थे, 70 से 80 प्रतिशत पैसेंजर्स को चोटें आई हैं और जिनको ज्यादा चोटें नहीं भी आई हैं तो छोटी-मोटी इंजरी तो हुई ही है. हम 100 प्रतिशत एअर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेंगे.'

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