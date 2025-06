Air India Plane Crash Video: गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया. हादसा इतना भयानक था, प्लेन के गिरते ही बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का काला गुबार छा गया. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Air India Plane Crash Video: गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हो गया. यहां एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर में एअर इंडिया का एक यात्री विमान क्रैश हो गया है. जानकारी के अनुसार, विमान टेकऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया. ANI के मुताबिक, बोइंग 787 विमान में 242 लोग सवार थे. इनमें 2 बच्चों समेत 232 यात्री और दो पायलट समेत 10 केबिन क्रू मेंबर शामिल हैं. हादसे में कितने यात्री सुरक्षित बचे हैं और मृतकों की संख्या की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्लेन धड़ाम से गिर गया. वीडियो देख ऐसा लग रहा है मानों कोई ग का गोला फट गया हो और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया.

घटना का वीडियो वायरल

विमान हादसे के बाद कई वीडियो सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि जिस मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह एक रिहायशी इलाका है. हादसा इतना भयानक था कि क्रैश साइट से उठ रहा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है. रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत बचाव कार्य जारी है. बताया जा रहा है कि विमान ने अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से अहमदाबाद एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ किया था और इसके बाद तत्काल ही वह क्रैश हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में विमान के यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के होने का दावा किया है. हालांकि, अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

This plane barely took off and crashed just seconds after leaving the Ahemdabad runway.



Never seen a more horrific and strange #PlaneCrash in my life.



Shivering after watching these visuals. pic.twitter.com/EX0pQvBauZ— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) June 12, 2025

हादसे के एक वीडियो में विमान को आसमान में उड़ते हुए और फिर चंद सेकंड में जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में विमान नीचे गिरते ही जमीन पर आग का गोला बन गया. वीडियो में देका जा सकता है कि सबकुछ राख और मलबे में तब्दील हो चुका है. मामले में अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है. मेघानी नगर क्षेत्र के निकट धारपुर से अभी तक भी भारी धुआं दिखाई दे रहा है.

