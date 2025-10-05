क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट (AI117) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से फ्लाइट को तुरंत लैंड करवाना पड़ा, हालांकि उसी दौरान प्लेन में मौजूद इमरजेंसी सिस्टम RAT एक्टिव हो गया, जिसने सभी लोगों की जान बचा ली.

एयर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट (AI117) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई. विमान में ये गड़बड़ी तब आई जब वह पायलट्स लैंडिंग की तैयारी कर रहा था. लेकिन अच्छा ये रहा कि खतरे को भापते ही अचनाक विमान का रैम एयर टरबाइन (RAT) खुल गया. हालांकि फ्लाइट में इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह सामान्य पाए गए और पायलट्स ने समझदारी दिखाते हुए सुरक्षित बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतार दिया.

सभी यात्री सुरक्षित

कंपनी ने बताया है कि सभी यात्री एकदम सुरक्षित है और किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई हैं. हालांकि बोर्ड पर कितने लोग थे इसके बारे एयर इंडिया की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है. इस घटना ये असर हुआ की एयर इंडिया ने बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी और विमान को जांच के लिए भेज दिया गया. हालांकि कंपनी ने कहा है कि जिनकी भी उड़ाने रद्द हुई हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है.

क्या है RAT

लेकिन जिस रैट की वजह से इतने सारे यात्रियों की जान बच गई वह आखिर है क्या आइए जातने हैं. RAT यानी Ram Air Turbine एक छोटा-सा पंखा जैसा उपकरण होता है. यह हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी पावर पैदा करता है. इसे केवल तब उपयोग किया जाता है जब विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं या सारी इलेक्ट्रॉनिक या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं. वहीं अगर रैट बिना वजह अपने आप खुल जाता है तो तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है.

सुरक्षा प्रणाली

असल में यह एक विमानन सुरक्षा प्रणाली है, जो आपातकालीन स्थिति में काम आती है. कई घटनाओं में RAT ने विमान को कम क्षमता के साथ वाला बैकअप बिजली स्रोत मुहैया कराया, जिससे पायलट विमान को नियंत्रित कर सके.

