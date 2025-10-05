Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स

Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में भारी बारिश से मची तबाही, पुल हादसे में 17 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

सुबह शरीर में दिखें ये लक्षण तो समझ लें Vitamin D की हो गई है कमी, दिन में इस समय धूप में बैठना करें शुरू

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत

Homeभारत

भारत

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट (AI117) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से फ्लाइट को तुरंत लैंड करवाना पड़ा, हालांकि उसी दौरान प्लेन में मौजूद इमरजेंसी सिस्टम RAT एक्टिव हो गया, जिसने सभी लोगों की जान बचा ली.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 05, 2025, 06:43 PM IST

क्या है RAT? Air India की फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों की बचाई जान, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहा था विमान

Ram Air Turbine

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एयर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट (AI117) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई. विमान में ये गड़बड़ी तब आई जब वह पायलट्स लैंडिंग की तैयारी कर रहा था. लेकिन अच्छा ये रहा कि खतरे को भापते ही अचनाक विमान का रैम एयर टरबाइन (RAT) खुल गया. हालांकि फ्लाइट में इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह सामान्य पाए गए और पायलट्स ने समझदारी दिखाते हुए सुरक्षित बर्मिंघम एयरपोर्ट पर उतार दिया.  

सभी यात्री सुरक्षित 

कंपनी ने बताया है कि सभी यात्री एकदम सुरक्षित है और किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई हैं. हालांकि बोर्ड पर कितने लोग थे इसके बारे एयर इंडिया की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है. इस घटना ये असर हुआ की एयर इंडिया ने बर्मिंघम से दिल्ली जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी और विमान को जांच के लिए भेज दिया गया. हालांकि कंपनी ने कहा है कि जिनकी भी उड़ाने रद्द हुई हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है. 

क्या है RAT

लेकिन जिस रैट की वजह से इतने सारे यात्रियों की जान बच गई वह आखिर है क्या आइए जातने हैं. RAT यानी Ram Air Turbine एक छोटा-सा पंखा जैसा उपकरण होता है. यह हवा के दबाव से घूमकर इमरजेंसी पावर पैदा करता है. इसे केवल तब उपयोग किया जाता है जब विमान के दोनों इंजन बंद हो जाएं या सारी इलेक्ट्रॉनिक या  हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं. वहीं अगर रैट बिना वजह अपने आप खुल जाता है तो तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता है. 

सुरक्षा प्रणाली

असल में यह एक विमानन सुरक्षा प्रणाली है, जो आपातकालीन स्थिति में काम आती है. कई घटनाओं में RAT ने विमान को कम क्षमता के साथ वाला बैकअप बिजली स्रोत मुहैया कराया, जिससे पायलट विमान को नियंत्रित कर सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Turmeric Milk Side Effects: इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए हल्दी का दूध, फायदे की जगह होता है सेहत को नुकसान
इन लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए हल्दी का दूध, फायदे की जगह होता है सेहत को नुकसान
Utpanna Ekadashi 2024: इस दिन रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी व्रत, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस दिन रखा जाएगा उत्पन्ना एकादशी व्रत, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
'मैं दर्द में हूं', Salman Khan की एक्स गर्लफ्रेंड Somy Ali पर हुआ जानलेवा हमला, हुईं जख्मी
Baba Siddiqui Murder: बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
बाबा सिद्दीकी के शूटर का खुलासा, 'मौत की खबर पक्की करने के लिए गया था अस्पताल'
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
राजस्थानी लहसुन की चटनी बढ़ाएगी खाने का स्वाद, सेहत को कई मिलेंगे फायदे, जानें विधि
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
गेंद से लेकर 30-यार्ड सर्कल तक, पुरुष और महिला क्रिकेट में होते हैं ये 5 बड़े अंतर; क्या जानते हैं आप
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE