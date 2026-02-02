Air India विमान हो सकता था बड़े हादसे का शिकार, लंदन-बेंगलुरु रूट पर उड़ान से पहले फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत

Air India: लंदन से बेंगलुरु जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना मिली है. सुरक्षा कारणों से विमान को तुरंत ग्राउंड कर जांच शुरू की गई है.

एयर इंडिया ने सोमवार को स्वीकार किया कि उसके एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी संभावित तकनीकी खराबी सामने आई है. यह विमान लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रहा था. पायलट द्वारा रिपोर्ट किए गए इस तकनीकी इनपुट के बाद एयरलाइन ने एहतियातन विमान को ग्राउंड कर दिया है. एयर इंडिया ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विमान निर्माता कंपनी और विमानन नियामक को इसकी जानकारी दे दी गई है.

बोइंग 787-8 विमान में तकनीकी खामी

दरअसल, एयर इंडिया के एक बोइंग 787-8 विमान में तकनीकी खामी की आशंका ने विमानन सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. एयरलाइन ने बताया कि लंदन से बेंगलुरु रूट पर उड़ान भरने वाले इस विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की जानकारी पायलट द्वारा दी गई थी. पायलट की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद एयर इंडिया ने संबंधित विमान को ग्राउंड करने का फैसला लिया. एयर इंडिया के अनुसार, यह शुरुआती सूचना है और फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है. विमान निर्माता कंपनी यानी ओईएम (OEM) को भी मामले में शामिल किया गया है ताकि तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके. एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

अहमदाबाद हादसे की यादें ताजा

इस घटना ने 12 जून को हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे की यादें ताजा कर दी हैं. अहमदाबाद से लंदन जा रही उस फ्लाइट के क्रैश में 260 लोगों की मौत हो गई थी. उस हादसे की जांच रिपोर्ट में भी फ्यूल कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी स्थिति की ओर इशारा किया गया था. हालांकि, मौजूदा मामले में किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है और समय रहते एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं. एयर इंडिया ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) को दे दी गई है. एयरलाइन ने यह भी कहा कि डीजीसीए के निर्देश के बाद उसने अपने पूरे बोइंग 787 बेड़े के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच कराई थी, जिसमें उस समय कोई खामी नहीं पाई गई थी.

जांच जारी है..

एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जब तक तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती, विमान को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि पायलट द्वारा समय पर दी गई सूचना और विमान को ग्राउंड करना एक सही और जिम्मेदार कदम है. फिलहाल, जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. एयर इंडिया ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि उड़ान संचालन में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से