भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बीच आया रूस का बयान, ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन के इशारे समझिए

DC vs GG Highlights: गुजरात को हराकर लगातार चौथी बार फाइनल दिल्ली, आरसीबी के खेलेगी खिताबी मुकाबला

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स की आपस में टक्कर, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

भारत

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स की आपस में टक्कर, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

मुंबई एयरपोर्ट पर दो यात्री विमानों की जमीन पर टक्कर हो गई. हालांकि टक्कर हल्की थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना गया.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 03, 2026, 10:56 PM IST

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग्स की आपस में टक्कर, टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित

मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर (Image:ANI)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को एक गंभीर विमान हादसा होते-होते टल गया. यात्रियों से भरे दो विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई. यह घटना रनवे और टैक्सीवे क्षेत्र में उस समय हुई, जब एक विमान खड़ा था और दूसरा लैंडिंग के बाद आगे बढ़ रहा था. हालांकि टक्कर हल्की थी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसे गंभीर माना गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं. 

सुरक्षा मानकों के तहत इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

मुंबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को विमानन सुरक्षा को लेकर बड़ा अलर्ट देखने को मिला, जब दो यात्री विमानों के बीच जमीन पर टक्कर हो गई. यह घटना उस समय हुई, जब एक विमान टेक-ऑफ से पहले टैक्सीवे पर इंतजार कर रहा था, जबकि दूसरा विमान लैंडिंग के बाद रनवे से टैक्सीवे की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान दोनों विमानों के विंगटिप्स यानी पंखों के सिरे आपस में टकरा गए. एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना 3 फरवरी को हुई. टक्कर के कारण एअर इंडिया के विमान के पंख के किनारे वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा है. हालांकि टक्कर ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों के तहत इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी वजह से संबंधित विमान को तुरंत सेवा से बाहर कर दिया गया. 

यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया

घटना की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं. प्रभावित विमान को एहतियातन ग्राउंडेड किया गया और उसमें सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया. यात्रियों में कुछ समय के लिए असमंजस जरूर रहा, लेकिन एयरलाइन स्टाफ ने स्थिति को संभाला और यात्रियों को पूरी जानकारी दी. एअर इंडिया ने कहा कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक उड़ानों और अन्य इंतजामों की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें ज्यादा असुविधा न हो. दोनों विमानों को तकनीकी जांच के लिए सेवा से बाहर रखा गया है. इंजीनियरिंग टीम विमानों की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में किसी तरह का खतरा न रहे. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

एयरपोर्ट संचालन प्रभावित रहा

एयरलाइन ने इस घटना की सूचना नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) समेत संबंधित रेगुलेटर को दे दी है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इस घटना के चलते कुछ समय के लिए एयरपोर्ट संचालन प्रभावित रहा, लेकिन बाद में उड़ानें सामान्य कर दी गईं. 

