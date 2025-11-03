FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम के CM हिमंता बिस्वा का बड़ा दावा — सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की हत्या!

अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार

तेलंगाना, जयपुर के बाद बारबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 2 घायल

Air India फ्लाइट की मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग, सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान

कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम, तेजी से बढ़ रही इन 5 बिजनेस की डिमांड; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

5 साल पहले तक जिन नौकरियों का नाम तक नहीं था, आज दे रही हैं लाखों की सैलरी

भारत

भारत

एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा, "अचानक पैदा हुई इस स्थिति के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है. यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 03, 2025, 11:47 PM IST

air india flight.

सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट (Air India Flight) की सोमवार को मंगोलिया के उलानबटार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी. जिसके बाद पायलट ने रास्ते में उलानबटार एयरपोर्ट पर उतारना बेहतर समझा.

एयरलाइन ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, '2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जाने वाली AI174 फ्लाइट को लेकर तकनीकी खराबी की आंशका होने पर रास्ते में ही मंगोलिया के उलानबटार में लैंडिंग करनी पड़ी.'

कंपनी ने कहा, "एयरक्राफ्ट उलानबटार में सुरक्षित रूप से लैंड हो गया है और सभी जरूरी चेकअप किए जा रहे हैं. यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है.

एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा, "अचानक पैदा हुई इस स्थिति के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है. यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

दोपहर 2.47 बजे भरी थी उड़ान
एयर इंडिया के बयान के अनुसार, एआई174, 2 नवंबर दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर सैन फ्रांसिस्को से रवाना होने के बाद शाम करीब 7 बजकर 40 मिनट पर उलानबटार पर लैंड की गई.

यह भी पढ़ें- Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

इससे पहले अक्टूबर में एयर इंडिया की मुंबई से अमेरिका के न्यू जर्सी के शहर न्युवार्क जाने वाली फ्लाइट को उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा था.

एयरलाइन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि 22 अक्टूबर को मुंबई से न्युवार्क जाने वाले विमान AI191 के चालक दल को एक संदिग्ध तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान को मुंबई वापिस लौटाना पड़ा. विमान सुरक्षित रूप से मुंबई वापस आ गया और विमान का आवश्यक निरीक्षण किया जा रहा है."

(With IANS input)

