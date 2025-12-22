Air India Flight Emergency Landing: दिल्ली में एयर इंडिया फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में सवार थे 337 यात्री

दिल्ली से मुंबई के लिए निकली एयर इंडिया की फ्लाइट कुछ देर हवा में रहने के बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गई. हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई.

दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 अचानक से टेक्निकल खराबी के चलते लैंड कर गई. पाइलट ने विमान को मुंबई ले जाने की जगह वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. गनीमत रही कि इसमें सभी यात्री सुरक्षित रूप से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गये.

दरअसल सोमवार सुबह दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-887 (बोइंग 777-300ER) के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के कुछ देर बार ही विमान के इंजन रंबर 2 में ऑयल प्रेशर जीरो हो गया. इसके चलते पायलट ने आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अथॉरिटी को संपर्क किया. फ्लाइट के इमरजेंसी की सूचना पर एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी. इसके कुछ देर बाद ही सुबह करीब 7 बजकर 47 मिनट पर विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर दी. विमान के अचानक से दिल्ली लैंडिंग करने पर यात्रियों में अफर तफरी मच गई. हालांकि सभी को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया.

विमान में सवार थे 337 लोग

बताया जा रहा है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकली एयर इंडिया की इस फ्लाइट कें करीब 337 यात्री सवार थे. अचानक आई खराब के बाद ​आनन फानन दिल्ली में ही फ्लाइट की लैंडिंग की गई. इससे कुछ यात्री घबरा गये. हालांकि सभी को सुरक्षित तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया गया. किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

