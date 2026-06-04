अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आज भी जो सोचता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उस हादसे में एक शख्‍स ज‍िंदा बचा था. अब उसके हालात कैसे हैं, उसी के बारे में जानते हैं.

Air India flight crashes Recall: आज से ठीक एक साल पहले दुन‍िया को ह‍िला देने वाला ऐसा अहमदाबाद प्‍लेन क्रैश हुआ ज‍िसमें कुछ ही सेकंड में 242 लोग प्‍लेन में सवार और 19 लोग हादसे वाली जगह पर मारे गए. मरने वालों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडा का नागरिक शामिल था.



हम बात कर रहे हैं जून 2025 की 12 तारीख की जब अहमदाबाद के आसमान में दोपहर को एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक इमारत से टकरा गई. यह फ्लाइट अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी. टेकऑफ के कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई. क्रैश होते ही इस हादसे की भयानक तबाही सामने आई ज‍िसमें 261 लोग ज‍िंदा जल गए.

हादसे में इस तरह से बची थी जान

इस भयानक आग और तबाही के बीच कुदरत का एक चमत्‍कार भी हुआ ज‍िसमें एक शख्‍स चमत्‍कार‍िक रूप से बच गया. हादसे के दौरान वह अपन सीट समेत प्‍लेन से बाहर फ‍िंका गए थे.इस वजह से उस शख्‍स की जान बच सकी. उनका नाम है व‍िश्‍वास कुमार रमेश जो आज भी हादसे को याद कर दहल उठते हैं.

गहरा है शारीर‍िक और मानस‍िक ट्रॅामा

मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार, एक साल बाद भी व‍िश्‍वास कुमार और उनका पर‍िवार इस मामले से उबर नहीं पाया है. शारीर‍िक और मानस‍िक ट्रॅामा इतना गहरा है क‍ि वह अकेले कमरे में रहना पसंद करते हैं और क‍िसी से भी म‍िलने बचते हैं.

खुद बच गए, हादसे में हो गई थी भाई की मौत

व‍िश्‍वास कुमार 20 सालों से अपने पत्‍नी और बच्‍चों के साथ लंदन में रह रहे थे. वह भारत अपने पर‍िजनों से म‍िलने आए थे और अपने भाई अजय कुमार के साथ वापस ब्र‍िटेन लौट रहे थे. इस हादसे में वह तो बच गए लेक‍िन उनके भाई अजय कुमार की हादसे में मौत हो गई.

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मुआवजे से भी नहीं बना काम

हादसे के मुआवजे के रूप में व‍िश्‍वास कुमार को 21,500 पाउंड म‍िले थे लेक‍िन पर‍िवार की जरूरतों और महंगे मेड‍िकल इलाज की वजह से नाकाफी है. एक साल से उनका बिजनेस पूरी तरह बंद है ज‍िसकी वजह से भारी पैसे की तंगी आ रही है. हादसे में तो वह बच गए लेक‍िन बचा हुआ अकेला इंसान भी अब अच्‍छी तरह से जीने के ल‍िए संघर्ष कर रहा है.