₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

भारतीय एविएशन सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो साल 2025 मुश्किलों भरा रहा है. इस साल कई विमान हादसे और उड़ानें बंद जैसी घटनाएं सामने आई हैं. जिससे भारतीया एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इससे सबसे बड़ा झटका एयर इंडिया को लगता नजर आ रहा है. एयरलाइन अब भारी घाटे के भंवर में फंस गई है। विमान हादसे, अंतरराष्ट्रीय हालात और बढ़ती ऑपरेशनल लागत ने मिलकर कंपनी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.

150 अरब रुपये का घाटा



ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया को करीब 150 अरब रुपये या यानी कि (1.6 अरब डॉलर) का नुकसान हो सकता है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े घाटे की सबसे बड़ी वजह क्या है. तो बता दें कि इस घाटे की वजह बीते साल जून में हुआ वह दर्दनाक ड्रीमलाइनर विमान हादसा है, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. इस हादसे ने न सिर्फ इंसानी त्रासदी को जन्म दिया, बल्कि एयर इंडिया की साख और सालों की मेहनत पर भी गहरा असर डाला.

कई साल पीछे चली गई कंपनी

टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन कंपनी को उम्मीद थी कि वह इस साल घाटे से बाहर इस घाटे से बाहर निकलने के लिए मजबूत कदम उठाएंगी. लेकिन उस एक हादसे ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इतना ही नहीं उस हादसे कंपनी कई साल पीछे धकेल दिया.

थम गई उड़ानें

इसके बाद हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब बीते साल के अंतिम महीनों में हवाई सेक्टर थम गया. उड़ानें रद्द होना शुरू हो गई. दूसरी तरफ भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. इसका सीधा असर एयर इंडिया की यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर पड़ा. अब विमानों को लंबे और महंगे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च और ऑपरेशनल लागत में भारी इजाफा हुआ.

