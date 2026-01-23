FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

उज्जैन बवाल मामले में बड़ा अपडेट, उज्जैन के तराना में धारा 163 लागू | कटरा- वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई, बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को कटरा में रोका गया | कानपुर में सट्टाबाजी गिरोह पर नकेल, यूपी के कानपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, कानपुर-छापेमारी में 2 करोड़ कैश बरामद | धार- दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी | दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, दिल्ली-NCR में कई जगहों पर हल्की बारिश | हिमाचल- शिमला समेत कई जगहों पर बर्फबारी, श्रीनगर, बारामूला समेत कई जगह बर्फबारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 

मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Homeभारत

भारत

₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

साल 2025 में कई विमान हादसे और उड़ानें बंद जैसी घटनाएं सामने आई हैं. जिससे भारतीया एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इससे सबसे बड़ा झटका एयर इंडिया को लगता नजर आ रहा है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 23, 2026, 09:05 AM IST

₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

Air India Loss

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय एविएशन सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो साल 2025 मुश्किलों भरा रहा है. इस साल कई विमान हादसे और उड़ानें बंद जैसी घटनाएं सामने आई हैं. जिससे भारतीया एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इससे सबसे बड़ा झटका एयर इंडिया को लगता नजर आ रहा है. एयरलाइन अब भारी घाटे के भंवर में फंस गई है। विमान हादसे, अंतरराष्ट्रीय हालात और बढ़ती ऑपरेशनल लागत ने मिलकर कंपनी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. 

150 अरब रुपये का घाटा


ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 मार्च को खत्म हो रहे मौजूदा वित्तीय वर्ष में एयर इंडिया को करीब 150 अरब रुपये या यानी कि (1.6 अरब डॉलर) का नुकसान हो सकता है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े घाटे की सबसे बड़ी वजह क्या है. तो बता दें कि इस घाटे की वजह बीते साल जून में हुआ  वह दर्दनाक ड्रीमलाइनर विमान हादसा है, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. इस हादसे ने न सिर्फ इंसानी त्रासदी को जन्म दिया, बल्कि एयर इंडिया की साख और सालों की मेहनत पर भी गहरा असर डाला.

कई साल पीछे चली गई कंपनी

टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन कंपनी को उम्मीद थी कि वह इस साल घाटे से बाहर इस घाटे से बाहर निकलने के लिए मजबूत कदम उठाएंगी. लेकिन उस एक हादसे ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इतना ही नहीं उस हादसे कंपनी कई साल पीछे धकेल दिया.  

थम गई उड़ानें

इसके बाद हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब बीते साल के अंतिम महीनों में हवाई सेक्टर थम गया. उड़ानें रद्द होना शुरू हो गई. दूसरी तरफ भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया. इसका सीधा असर एयर इंडिया की यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर पड़ा. अब विमानों को लंबे और महंगे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है, जिससे ईंधन खर्च और ऑपरेशनल लागत में भारी इजाफा हुआ.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?
क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
MORE
Advertisement