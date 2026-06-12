हादसे की जमीन पर विकास की नई कहानी, Air India 171 क्रैश साइट पर बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल हब, जानें क्या-क्या होगा खास

गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को आज एक साल पूरा हो गया. इस समय को याद करते हुए, हादसों में मारे गये लोगों के परिजनों के परिवारों में आंसू आ गये. वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हाईटेक मेडिकल हब बनाने की घोषणा की है.

.547 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनेगा हाईटेक मेडिकल हब

.मेंटल सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक होंगी ये खास सुविधाएं

.1,71,100 वर्ग मीटर जमीन पर सात मंजिला मेडिकल हब बनकर होगा तैयार

.3100 वर्ग मीटर में बनेगा फूड एंड मेडिसिन सेंटर

एयर इंडिया विमान हादसे को आज पूरा एक साल हो गया है. इसमें अपनों की जान गवाने वाले लोगों की आंखों में आंसू हैं तो वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कई घोषाएं की हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इन त्रासदी के घावों को विकास के संकल्प में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिस जगह पर एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था. वहां पर सरकार मेडिकल हब बनवाएगी. उन्होंने कहा कि यह जगह स्वास्थ्य और शिक्षा के एक ऐसे केंद्र में बदलेगी, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हाईटेक इलाज किया जाएगा. इसके साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नई उम्मीदें जगाएगा. इस महत्वाकांक्षी परिवर्तन योजना के लिए सरकार 547 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश कर रही है.

अब यहां बनेगा मेडिकल हब

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन मेंटल हेल्थ अस्पताल असरवा सिविल अस्पताल के पास 1,71,100 वर्ग मीटर जमीन खाली पड़ी है, जहां पर अब मेडिकल हब बनाया जाएगा. यहां विामन हादसे से पहले, परिसर में यहां काम करने वाले स्टाफ के लिए घर और स्टूडेंट्स के लिए होस्टल मौजूद थे. अब यहां पर मेडिकल के टीचर स्टाफ के लिए छह ब्लॉक हैं, जिनमें ग्राउंड प्लस पांच बिल्डिंग पर बने 120 तीन-बीएचके यूनिट हैं. इसके अलावा, अन्य स्टाफ के​ लिए 6 ब्लॉक हैं, जिनमें ग्राउंड प्लस चार बिल्डिंग पर बने 120 दो-बीएचके यूनिट हैं. ग्रेजुएट छात्रों के लिए दो ब्लॉक हैं, जिनमें ग्राउंड प्लस पांच बिल्डिंग पर 364 कमरे हैं. विवाहित पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए सात ब्लॉक हैं, जिनमें ग्राउंड प्लस चार बिल्डिंग पर 161 यूनिट हैं. साथ ही, ग्राउंड प्लस एक बिल्डिंग पर मेस और कैंटीन की इमारत भी है. वहीं कैंटीन लगभग 800 स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये है.

अचानक से बिल्डिंग में जा घुसा था एयर इंडिया का विमान

आज से 1 साल पूर्व 12 जून, 2025 को बेहद दुखद दुर्घटना घटी, जिसमें बोइंग 737 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश बिल्डिंग के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान कैंटीन घर और हॉस्टल टकराया, जिससे भीषण तबाही मच गई. बुरी तरह क्षतिग्रस्त इमारतों में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के चार ब्लॉक भी शामिल थे, जिनमें 92 स्टूडेंट्स अपने परिवार के साथ रहते थे. दुर्घटना के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत सभी प्रभावित स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों के लिए अलग से अस्थायी आवास और खानपान की व्यवस्था की थी.

क्षतिग्रस्त इमारत को गिराकर किया जाएगा निर्माण

स्वास्थ्य विभाग ने दुर्घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त सभी इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का फैसला लिया है ताकि जगह खाली हो सके. नये मानसिक स्वास्थ्य परिसर के भीतर बची हुई खुली भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों के निर्माण के लिए किया जाएगा. प्लानिंग में सबसे पहले विमान दुर्घटनास्थल पर केंद्रित है, जहां लगभग 25,000 वर्ग मीटर भूमि पर पैराप्लेजिया और स्पाइन अस्पताल, फिजियोथेरेपी कॉलेज और 500 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाये जाएंगे.

175 करोड़ में तैयार होंगे फिजियोथेरेपी कॉलेज और हॉस्टल

इस साल के बजट में यहां नशा मुक्ति केंद्र से लेकर फिजियोथेरेपी कॉलेज और 500 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के लिए अनुमानित 175 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं. इसके साथ ही पैराप्लेजिया और स्पाइन अस्पताल के लिए अनुमानित 120 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, जिससे इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए कुल राशि 295 करोड़ रुपये हो जाती है.

3100 वर्ग मीटर में बनेगा फूड एंड मेडिसिन लैब

कैंपस के इस बड़े विकास कार्य के तहत राज्य की दवा जांच व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा. यहां नया मेंटल हेल्थ अस्पताल परिसर में करीब 3,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक हाईटेक फूड एंड मेडिसिन लैब बनाई जाएगी. वहीं साल वर्ष 2025-26 के लिए इस प्लानिंग पर लगभग 60.61 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जिनमें से 28.31 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं यह लैब ग्राउंड से लेकर कई मंजिलों वाली इमारत में विकसित की जाएगी. इसका डिजाइन वडोदरा में पहले से काम कर रही आधुनिक NABL-मान्यता प्राप्त लैब की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इस नई लैब को बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नया मानसिक स्वास्थ्य परिसर राज्य के स्वास्थ्य, मेडिकल रिसर्च और शिक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा. यहां छात्रों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और आम लोगों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार होगा.

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