Air India: एयर इंडिया की 60 उड़ानों में हो रहा बदलाव, अब दिल्ली एयरपोर्ट से T-3 की जगह T-2 से भरेंगी उड़ान

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की 180 उड़ानों में से 60 को टर्मिनल 2 पर ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 पर ट्रांसफर की जाएंगी. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट टर्मिनल 3 पर चलेगी.

एयर इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 26 अक्टूबर से अपनी 180 घरेलू उड़ानों में से 60 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नत टर्मिनल 2 (टी2) पर ट्रांसफर करेगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी घरेलू परिचालन नए नवीनीकृत और उन्नत टर्मिनल 1 (T1) पर ट्रांसफर किए जाएंगे. हालांकि, सभी इंटरनेशनल उड़ानें टर्मिनल 3 (T3) से संचालित होती रहेंगी. घरेलू उड़ानों में समायोजन की घोषणा T3 पर विस्तार गतिविधियों को सहयोग देने के लिए की गई है.

यात्रियों की दी ये सलाह

एयर इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि "26 अक्टूबर 2025 से, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस टी3 विस्तार गतिविधियों का समर्थन करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने घरेलू परिचालन को समायोजित करेंगे." एयरलाइन ने यात्रियों को एयरलाइन की वेबसाइट के ज़रिए अपनी उड़ान की जानकारी पर नज़र रखने की भी सलाह दी है. एयर इंडिया ने कहा, "यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखें और हमारी वेबसाइट, ऐप या 24x7 सहायता के ज़रिए उड़ान/टर्मिनल की जानकारी देख लें.

टिकट करने वाले यात्रियों को दी जाएगी सूचना

26 अक्टूबर या उसके बाद एयर इंडिया की उड़ानें बुक करने वाले यात्रियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा कि उनकी उड़ान टी2 से होगी. इसी तरह दिल्ली से एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू उड़ानें बुक करने वाले यात्रियों को भी टी1 से बोर्डिंग की सूचना दी जाएगी. जिन यात्रियों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की है और अपने साथ आगे की फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास लेकर आए हैं, वे टर्मिनल टी1, टी2 और टी3 से ट्रांसफर ले सकेंगे.

शटल सेवा कराई जाएगी उपलब्ध

एयरलाइंस ने कहा कि "इन मेहमानों के लिए किसी भी चेक किए गए सामान को निर्बाध रूप से हवाई मार्ग से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे टर्मिनल ट्रांसफर के बीच सामान को इकट्ठा करने और दोबारा जांचने की जरूरत खत्म हो जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) टी1, टी2 और टी3 के बीच ट्रांसफर की जरूरत वाले यात्रियों के लिए हर 10 मिनट में एक शटल सेवा उपलब्ध कराएगा.

