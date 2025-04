कर्नाटक के बेंगलुरु में रोडरेज का घटना सामने आई है. जहां भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर आदित्य बोस के साथ मारपीट हुई है. उनकी पत्नी के साथ भी बाइक सवार ने बदसलूकी की है. एयरफोर्स अधिकारी ने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वह खून से लथपथ नजर आ रहे हैं. कार में उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार, 20 अप्रैल की है. एयरफोर्स के विंग कमांडर आदित्य बोस अपनी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता सी.वी. के साथ रमन नगर स्थित डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट जा रहे थे. विंग कमांडर ने दावा किया कि DRDO कॉलोनी से निकलने के बाद एक बाइक सवार ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया.

उन्होंने बताया कि कुछ दूर जाकर उसने अपनी बाइक को कार के सामने रोक दिया और कन्नड़ में गालियां देनी लग गया. इतना ही नहीं उनकी पत्नी के साथ भी गाली गलौज करने लगा. बोस ने बताया कि जब वह गाड़ी से बाहर निकाल तो आरोपी ने उसके ऊपर चाबी से हमला कर दिया. उनके सिर में चाबी मारी गईं. जिससे वो खून में लथपथ होकर गिर पड़े. वहीं उनकी पत्नी मदद की गुहार लगाती रहीं.

Here is the update: https://t.co/vMl1hzfgad pic.twitter.com/HKyMUWLvSn