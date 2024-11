उत्तर प्रदेश के आगरा में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया. हादसा आगरा के कागारौल के सोनिगा गांव के पास हुआ है. वायुसेना के MiG-29 विमान ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हालांकि गनीमत यह रही कि विमान के क्रैश होने से पहले पायलट ने छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई. रक्षा अधिकारी ने कहा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जाएंगे.

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. जमीन पर क्रैश होने से पहले दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लड़ाकू विमान से आग की लपटें निकलती हुई देखी जा सकती हैं.

हादसे की सूचना मिलती आगरा से सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि हादसा कैसे हुआ? फाइटर विमान में आग कैसे लगी. क्या विमान में तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे और वजह थी.

An airforce fighter jet crashed in #Agra pilot and copilot ejected before #crash #iaf #indianairforce ⁦@IAF_MCC⁩ pic.twitter.com/0tNHO4k3Kq