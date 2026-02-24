Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश से 7 लोगों की मौत, क्या मौसम बना काल की वजह 

रांची से मरीज को लेकर उड़ान भरने वाले एयर एंबुलेंस रात के समय क्रैश हो गई. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई. मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली.

झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र में सोमवार देर रात एक एयर एंबलेंस क्रैश हो गई. इससे एयर एंबुलेंस में सवार 7 लोगों की मौत हो गई. इसमें दो पायलट के साथ ही डॉक्टर और मरीज शामिल हैं. यह पिछले दो महीने में दूसरा प्लेन क्रैश हादसा है. हालांकि एयर एंबुलेंश क्रैश के पीछे की वजह खराब मौसम माना जा रहा है. राहत बचाव टीमें देर प्लेन क्रैश जगह पहुंची, लेकिन प्लेन में सवार किसी भी सदस्य को बचाया नहीं जा सका.

जानकारी के अनुसार, एयरक्राफ्ट सोमवार शाम करीब 7 बजकर 11 मिनट पर रांची से उड़ा था. यह रेडबर्ड एयरवेज की बीच क्राफ्ट किंग एयर B90L मेडिकल चार्टर फ्लाइट थी. इसमें 7 लोग सवार थे. इनमें एक मरीज, डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक अटेंडेट और क्रू मेंबार थे. जानकारी के अनुसार, एयर एंबुलेंस का रात करीब 7 बजकर 34 मिनट पर कोलकाता से संपर्क हुआ. इसके बाद संपर्क टूट गया. कुछ समय बाद प्लेन झारखंड के चतरा जिले के समरिया में क्रैश होने की सूचना मिली.

यह बताई जा रही एयर एंबुलेंस क्रैश की वजह

बताया जा रहा है कि एयर एंबुलेंस ने रांची से उड़ान भरी थी. उड़ान भरने तक सबकुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद ही एयर एंबुलेंस का संपर्क टूट गया. कोलकाता एटीसी से संपर्क स्थापित करने के बाद रात साढ़े सा​त बजे प्लेन का संपर्क और रडार सिग्नल अचानक टूट गये. आखिरी बार एंबुलेंस संपर्क के बीच यह वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व की दिशा में था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही प्लेन क्रैश होने की खबर मिली. शुरुआत जांच में प्लेन क्रैश होने के पीछे की वजह खराब मौसम को माना गया है. इसकी एक वजह तेज बारिश है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी हादसे के पीछे की वजह की जांच की जाएगी.

एयर एंबुलेंस में कौन कौन था सवार

एयर एंबुलेंस में 7 लोग सवार थे. इनमें पायलट कैप्टन विवेक भगत, को पायलट कैप्टन सबराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, मरीज के परिजन अर्चना देवी, धूरू कुमार, डॉक्टर विकास गुप्ता और पैरा मेडिकल स्टार सचिन ​कुमार मिश्रा सवार थे. प्लेन क्रैश होते ही इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई.

