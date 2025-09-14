IND vs PAK मुकाबले से पहले तेजी से वायरल हो रहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो, सोशल मीडिया पर दिखा जबरदस्त रिएक्शन

India vs Pakistan: पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बेहद खराब हो चुके हैं. ऐसे समय में 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं.

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में होने वाले India vs Pakistan मैच को लेकर राजनीति और सोशल मीडिया दोनों पर ही माहौल गरमाया हुआ है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही बेहद तल्ख हो चुके हैं. ऐसे समय में 14 सितंबर को दुबई में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

भारत सरकार की ओर से BCCI को मैच खेलने की अनुमति दी गई है, लेकिन विपक्षी दलों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा. शिवसेना (UBT) सहित कई राजनीतिक पार्टियां इस मैच को रद्द करने की मांग उठा चुकी हैं. इसी बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का संसद में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. ओवैसी का यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है.

अगर आपकी अपनी बेटी मर जाती..

ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की जान धर्म पूछकर ले सकता है, तो भारत सरकार उसके साथ क्रिकेट क्यों खेल रही है? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, "क्या असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार करने की हिम्मत नहीं रखते?" उन्होंने भाजपा पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा, "अगर आपकी अपनी बेटी मर जाती और उसके हाथों की मेहंदी भी सूखी न होती, तब भी क्या आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते?"

#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "... My question to the Chief Minister of Assam, the Chief Minister of Uttar Pradesh, and all of them is that you don't have the power to refuse to play a cricket match against Pakistan which asked for the religion… pic.twitter.com/AqGlX2eRqE September 13, 2025

यह भी पढ़ें: India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान मैच में ये 7 खिलाड़ी एक दूसरे के लिए बन सकते हैं खतरा, पलट सकते हैं हारी हुई बाजी

द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं होगी

सरकार की ओर से हालांकि यह साफ किया गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं होगी. लेकिन किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकती है. यही कारण है कि इस बार भी मैच रद्द नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर लोगों में गुस्सा और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती है. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि आतंकवाद और क्रिकेट को अलग नहीं किया जा सकता. वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक खेल बताते हुए राजनीति से दूर रखने की अपील कर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.