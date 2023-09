AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को दी चुनौती, 'वायनाड नहीं, हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं'

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह कभी भी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं थे.

डीएनए हिंदी: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट करने वाली AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से दोहराया है कि वह महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं. ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वह हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं. हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा है कि वह तो इतना चाहते थे कि मुस्लिम महिलाओं और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि संसद में ये लोग मुसलमान का नाम तक नहीं लेते, संसद में कोई नहीं बोला, सिर्फ मैं और मेरी पार्टी के सांसद खड़े हुए और अपनी बात रखी.

कांग्रेस को घेरते ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती दी और कहा, 'मैं आपको चुनौती देता हूं कि वायनाड नहीं, हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं. आप बड़े-बड़े बयान देते रहते हैं, जमीन पर उतरें और मेरे खिलाफ लड़ें. कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं. बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस के शासनकाल में ही गिराया गया था.'

ओवैसी और केसीआर पर बरसे थे राहुल गांधी

हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि तेलंगाना में बीजेपी, AIMIM और बीआरएस मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि AIMIM चीफ ओवैसी और बीआरएस चीफ केसीआर के खिलाफ सीबीआई और ईडी का एक भी केस नहीं हैं. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है.

आरजेडी, कांग्रेस और सपा को घेरते हुए ओवैसी ने कहा, 'इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया संसद में. ये कांग्रेस, समाजवादी और लालू की पार्टी के लोग ऐसे हैं कि ये संसद में मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं. मैंने संसद में खड़े होकर कहा कि मुसलमान और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए. हम महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, हम कैसे उनके खिलाफ हो सकते हैं. हमारे रसूल ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है. ये लोग कहते हैं कि आप महिलाओं के खिलाफ हैं, मैं कहता हूं कि तुम महिलाओं के भी खिलाफ हो और ओबीसी और मुसलमानों के भी खिलाफ हो.'

#WATCH | Hyderabad: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says "BJP leaders keep saying that two of our MPs voted against Women's Reservation Bill. 450 MPs voted for and only 2 voted against the bill...When everyone said 450 MPs were against me, I told the entire country that Congress and… pic.twitter.com/yRyUJj6xLP

'मैंने संसद को हिलाकर रख दिया'

असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, 'बीजेपी के लोग कहते हैं कि मजलिस के दो लोगों ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट किया लेकिन मैंने और इम्तियाज जलील ने पूरी संसद को हिलाकर रख दिया. स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी जी आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं हैं. मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है. मैंने बता दिया कि महिला आरक्षण मुसलमानों और ओबीसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए.'

AIMIM चीफ ने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा, 'हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं. हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, आप हमें सिखाएंगे? जब कांग्रेसियों और बाकी सबने कहा कि 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो मैंने कहा कि सुनो कांग्रेसियों मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस-बीजेपी मिले हुए हैं और मैं खड़ा हुआ हूं मोदी के खिलाफ.'

बता दें कि लोकसभा में पेश किए गए महिला आरक्षण बिल के दौरान सिर्फ दो सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया. इसी को लेकर ओवैसी का कहना है कि वह महिलाओं को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं बल्कि उनकी मांग है कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले. संसद में कई और पार्टियों ने भी ओबीसी का मुद्दा उठाया था लेकिन वोटिंग के समय सभी पार्टियों ने मिलकर इस बिल के पक्ष में वोट किया.

