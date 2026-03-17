इच्छामृत्युः दरवाजे पर खड़ी मौत का इंतजार कब तक...

दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश राणा की इच्छामृत्यु की प्रक्रिया जारी हो चुकी है. भारत में यह यूथेनेशिया का पहला केस है.

दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश राणा की इच्छामृत्यु की प्रक्रिया जारी हो चुकी है. भारत में यह यूथेनेशिया का पहला केस है. इससे पहले नर्स अरूणा शानबाग के लिए एक महिला पत्रकार ने इच्छामृत्यु की मांग की थी, जिसे अरूणा के साथ काम करने वाले चिकित्सकीय कर्मचारियों ने ठुकरा दिया. वहीं हरीश राणा के माता-पिता तेरह साल से अपने बेटे के निर्जीव देह को अस्पताल के बिस्तर पर देखने के बाद स्वयं को मोह से मुक्त करने का फैसला लिया है.

बिस्तर पर पड़ी आसन्न देह बस आंखे खोलती, बंद करती है. देह की हमसाया हो चुकी मशीने सांसों के महीन तार को जोड़े हुए हैं. एक दो दिन नहीं अजगर की तरह देह को जकड़े हुए लंबे 13 साल. ये साल-महीने-दिन इस आस में गुजर रहे थे कि कभी तो देह में कुछ हलचल होगी. लेकिन हर प्रयास हर प्रार्थना निर्थक गईं और तेरह साल से अपने बेटे हरीश के कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहे माता-पिता ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया बेटे की इच्छा मृत्यु का. सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ… ठीक है.... वो बोल रहीं थीं, हरीश की सूनी आंखे जैसे उन्हें निहार रही थीं. देखने वालो को भ्रमित कर रही थीं, जैसे इन अंतिम पलों में वो बोल उठेगा. ब्रह्माकुमारी की साध्वी लवली दीदी ने हरीश राणा के लिए अंतिम विदाई की शुरुआत की इसके साथ ही शुरू हो चुकी है अंतहीन बहस...इच्छामृत्यु कितनी उचित है?

2018 में लागू हुआ था ये कानून

यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) के कानून को सबसे पहले नीदरलैंड ने 2002 में लागू किया था. उनका मानना था कि जिस तरह मनुष्य को गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है , उसी तरह उसे गरिमा के साथ अंतिम सांस लेने का भी अधिकार है. नीदरलैंड के बाद बेल्जियम, कनाडा, स्विजरलैंड, आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में यूथेनेशिया को लीगल करार दे दिया गया. भारत में इच्छामृत्यु को लेकर शुरू से दो राय रहीं हैं. हमारा समाज चमत्कार और दुआओं पर विश्वास करता है. नर्स अरुणा शानबाग, की घटना पहला केस था जिसमें एक महिला पत्रकार ने उनकी तरफ से इच्छामृत्यु की मांग की थी. 1973 में एक वार्डबॉय ने अरुणा का ब्रूटल रेप किया था, जिसमें कुत्ते को बांधने वाली चेन से उनका गला घोटे जाने के कारण वे वेजीटेबल कंडीशन में आ गई थीं. उनकी देह निर्जीव हो चुकी थी बस मशीनों की सहायता से सांसे चल रही थीं. 2009 में पिंकी विरानी नामक लेखक-पत्रकार ने उन्हें इच्छा मृत्यु देने की गुहार लगाई थी. जिसे अरुणा के साथियों ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वो अरुणा की सेवा करते रहेंगे और इस तरह एक दो नहीं 42 सालों तक अरूणा की देह अस्पताल के बिस्तर पर निर्जीव पड़ी रही. लेकिन इस केस ने एक अहम मोड़ लिया और 2018 में ‘गरिमा के साथ मृत्यु’ का कानून पास हुआ.

इसी कानून के तहत हरीण राणा को पैसिव यूथेनेशिया दिया जा रहा है. एक्टिव यूथेनेशिया में गहरी नींद के इंजेक्शन से इच्छामृत्यु दी जाती है. वहीं पैसिव यूथेनेशिया में एक-एक करके शरीर से मेडिकल सपोर्ट हटाया जाता है, इसमें एक से दो सप्ताह का समय लगता है. हरीश राणा के पिता का कहना है. हमने इस दर्द के साथ 4588 दिन बिताएं हैं लेकिन अपने बेटे के दुख को खत्म करने का फैसला और भी दर्दनाक है.

यही सबसे कड़वी सच्चाई है, किसी अपने को अंतिम विदाई देना लेकिन कठोर फैसले लिए ही जाने चाहिए. हमारे समाज को जन्म की खुशी के साथ मृत्यु की कठोरता को भी स्वीकारना होगा. हर एक को जीवन ही नहीं मृत्यु भी गरिमापूर्ण दी जाए, यह मौलिक अधिकार होना चाहिए. आचार्य रजनीश कहते थे मृत्यु अंत नहीं उत्सव है. इसे भारतीय जनमानस को स्वीकारना होगा.

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