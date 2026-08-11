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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'तृषा कब बनेंगी डिप्टी CM', उदयनिधि स्टालिन के बाद अब किसने थलापति विजय पर कसा तंज?

4 अगस्त को उदयनिधि को सुबह 10 बजे चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर तंजावुर ले जाया गया. इसके बाद डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया और मद्रास HC में याचिका दायर की, जहां राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें आज ही रिहा कर दिया जाएगा.

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Rishi Kant

Updated : Aug 11, 2026, 06:00 PM IST

'तृषा कब बनेंगी डिप्टी CM', उदयनिधि स्टालिन के बाद अब किसने थलापति विजय पर कसा तंज?

तृषा का नाम लेकर CM विजय पर फिर तंज!

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  • उदयनिधि स्टालिन के बाद अब AIADMK नेता ने CM विजय पर तंज कसा है.
  • AIADMK नेता ने विजय से पूछा कि वो तृषा को कब डिप्टी सीएम बना रहे हैं.
  • तृषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उदयनिधि को गिरफ्तार कर लिया गया था.

तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद अब AIADMK के नेता आरबी उदयकुमार ने भी तृषा कृष्णनन का नाम लेकर मुख्यमंत्री विजय थलापति पर तंज कसा है. उन्होंने सीएम से पूछा कि वह एक्ट्रेस तृषा कृष्णनन को कब तक डिप्टी सीएम नियुक्त करेंगे. AIADMK नेता की इस टिप्पणी के बाद एक तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है. 

AIADMK नेता की ये टिप्पणी पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद आई है, जिसके बाद काफी हंगामा मच गया था. स्टालिन को पिछले सप्ताह रिहा होने से पहले 10 घंटे तक पुलिस हिरासत में  रखा गया था. बता दें कि अभिनेता-राजनेता विजय ने अभिनेत्री तृषा के साथ कई फिल्मों में काम किया है.

AIADMK ने अपने बयान में क्या कहा?
 
एक वायरल वीडियो में AIADMK नेता उदयकुमार को कहते हुए सुना गया कि टीवीके सरकार मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को, खासकर उनकी फिल्मों में काम करने वाले निर्माताओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त कर रही थी. पूर्व राज्य मंत्री ने मंदिर के ट्रस्टी, नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के निजी सचिव, राज्य फिल्म प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख और सरकारी सलाहकारों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम लिए. इसी दौरान उन्होंने सीएम विजय पर तंज कसते हुए पूछा कि तृषा को उपमुख्यमंत्री कब नियुक्त किया जाएगा.

तृषा कृष्णनन ने दिया जवाब!

इस बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णनन ने मंगलवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था- 'इस उम्र में ड्रामा करना शर्मनाक है. जाओ कुछ पैसे कमाओ और शांति पाओ.'वैसे तो तृषा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह पोस्ट उदयकुमार द्वारा की गई टिप्पणियों का वीडियो सामने आने के बाद ही सामने आई है.

उदयनिधि पर लगे थे ये आरोप

बीते हफ्ता उदयनिधि स्टालिन को एक्ट्रेस को टारगेट करके की गई अश्लील टिप्पणी के सिलसिले में महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, अश्लीलता और आपराधिक धमकी सहित अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. ये विवाद तीन अगस्त को शुरू हुआ, जब उदयनिधि तंजावुर में एक रैली में भाषण दे रहे थे, जिसका उद्देश्य कावेरी जल बंटवारे को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाना था. यह मुद्दा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच संबंधों में एक सदी पुराना विवाद का विषय है. जब भीड़ की ओर से सीएम विजय की करीबी माने जाने वाली तृषा का नाम पुकार रही थी, तब उदयनिधि ने एक अभद्र टिप्पणी कर दी.

चेन्नई से पकड़कर तंजावुर ले गई पुलिस

4 अगस्त को उदयनिधि को सुबह 10 बजे चेन्नई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर तंजावुर ले जाया गया. इसके बाद डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया और मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जहां राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि उदयनिधि को आज ही रिहा कर दिया जाएगा. उसी शाम चेन्नई से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित तंजावुर में भारी भीड़ जमा होने के बाद उदयनिधि को सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे एक घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई. रात करीब 8 बजे उन्हें थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया और वे आधी रात के आसपास चेन्नई लौट आए.

स्टालिन ने किया बेटे का बचाव

इस विवाद पर उदयनिधि ने कहा, 'उन्होंने मुझे बेवजह गिरफ्तार कर लिया. मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है. मैंने किसी के भी खिलाफ कुछ गलत नहीं कहा है. तीन हजार पुलिसकर्मियों के साथ वे हमें चेन्नई से तंजावुर तक सड़क मार्ग से ले गए, जैसे किसी आतंकवादी को ले जाते हैं.'

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, 'उदयनिधि अनुचित भाषा बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं. अगर उनसे भाषण में कोई गलती भी हो जाए तो वे तुरंत माफी मांग लेते हैं.'

ये भी पढ़ें- उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद पुलिस ने किया रिहा, एक्ट्रेस तृषा पर टिप्पणी के बाद हुई थी गिरफ्तारी

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