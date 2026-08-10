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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

AI असिस्टेंट आपके लिए करेगा खरीदारी, गलती हुई तो कौन भरेगा बिल?

AI का दायरा अब केवल चैटबॉट और सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह ऑटोनॉमस AI एजेंट्स के नए दौर में प्रवेश कर चुका है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 10, 2026, 12:13 PM IST

AI असिस्टेंट आपके लिए करेगा खरीदारी, गलती हुई तो कौन भरेगा बिल?

ऑटोनॉमस AI एजेंट्स करेंगे आपके सभी काम? (AI Image)

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  • अब AI खुद टिकट बुकिंग, बिल पेमेंट और डेटा ट्रांसफर जैसे काम करने वाले एजेंट में बदल रहा 
  • AI एजेंट्स को काम करने के लिए आपके ऐप्स, बैंक खातों और पर्सनल डेटा का एक्सेस चाहिए होगा
  • ऐसे में AI की एक गलत ट्रांजेक्शन या डेटा लीक बड़ा नुकसान करा सकती है
  • 'जस्ट-इन-टाइम' सुरक्षा मॉडल पर जोर दिया जा रहा है ताकि गलती का जोखिम कम हो सके

सोचिए, आप अपने AI असिस्टेंट से कहें कि आपकी छुट्टियों का पूरा प्लान बना दो. वह तुरंत सस्ती फ्लाइट्स खोजता है, होटल चेक करता है, किरायों की तुलना करता है और फिर विकल्प दिखाने के बजाय खुद ही सब कुछ बुक भी कर देता है. या फिर मान लीजिए, वह आपके महीने के बिजली-पानी के बिल भर दे, ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर दे, या आपके ऑफिस के कई काम खुद निपटा दे. 

क्या होगा जब AI कोई बड़ी गलती कर बैठे?

सुनने में यह बेहद आरामदायक और जादुई लगता है, है न? लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा खतरा भी शुरू होता है. सोचिए, अगर उस AI के पास आपके बैंक अकाउंट, पर्सनल ऐप्स या संवेदनशील डेटा का पूरा एक्सेस हो और वह कोई गलत फैसला ले ले, या फिर कोई हैकर उस पर कब्जा कर ले, AI टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे सिर्फ सवाल-जवाब करने के बजाय खुद काम निपटाने की तरफ बढ़ रही है, टेक दुनिया के सामने यही सबसे बड़ी नई सिरदर्दी बन गई है. 

जवाब देने वाले चैटबॉट से काम करने वाले एजेंट तक 

अब तक हम AI का इस्तेमाल गूगल जैसे किसी सर्च बॉक्स या चैटबॉट की तरह करते आए हैं. हम सवाल पूछते हैं, वह जवाब देता है, और आगे क्या करना है इसका फैसला हम खुद करते हैं. लेकिन AI एजेंट्स इस पूरे मॉडल को बदल रहे हैं. ये नए सिस्टम अलग-अलग सॉफ्टवेयर ऐप्स, डेटाबेस और इंटरनेट टूल्स से जुड़कर काम कर सकते हैं यानी ये सिर्फ सलाह नहीं देंगे, बल्कि आपकी जगह खुद काम करेंगे, टिकट बुक करना, पैसे भेजना या फाइलें डिलीट करना.  

छोटी सी गलती करा देगी भारी नुकसान!

असली समस्या यही से शुरू होती है. किसी AI एजेंट को काम करने के लिए आपके डिजिटल टूल्स की अनुमति चाहिए होती है. अगर आप उसे कम एक्सेस देंगे, तो वह काम नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेस दे दिया, तो उसकी एक छोटी सी गलती भारी नुकसान करा सकती है.  

अगर कोई चैटबॉट आपको किसी गलत रेस्टोरेंट का सुझाव दे दे, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर एक AI एजेंट गलत जगह पैसे ट्रांसफर कर दे या आपकी कोई जरूरी फाइल हमेशा के लिए डिलीट कर दे, तो यह एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है. 

आपके डिजिटल जीवन की चाबी अब AI के पास

साइबर सुरक्षा कंपनी रूब्रिक का कहना है कि कंपनियां अब यह ट्रैक ही नहीं कर पा रही हैं कि उनके AI एजेंट्स के पास किस-किस चीज का एक्सेस है. रूब्रिक के एक सर्वे के अनुसार, 86 प्रतिशत आईटी और सिक्योरिटी लीडर्स को डर है कि अगले एक साल में ये AI एजेंट्स उनकी सुरक्षा सीमाओं को लांघ जाएंगे.

वहीं, केवल 23 प्रतिशत कंपनियों को ही यह साफ-साफ पता है कि उनके सिस्टम में AI एजेंट वास्तव में क्या-क्या कर रहे हैं. खतरा ये नहीं है कि AI अचानक शैतान बन जाएगा. असली खतरा ये है कि वह बिना सोचे-समझे कोई गलत कदम उठा सकता है. चूंकि मशीनें बहुत तेजी से काम करती हैं, इसलिए AI की एक छोटी सी भूल इंसान के समझने से पहले ही बड़ा नुकसान कर सकती है. 

परमानेंट पासवर्ड नहीं, डिजिटल टोकन से करवाएंगे काम

पुराने जमाने में सिस्टम इंसानों के हिसाब से बनते थे, इंसान लॉगिन करता था और काम खत्म करके लॉगआउट, लेकिन AI एजेंट तो लगातार काम करते हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए रूब्रिक ने जस्ट-इन-टाइम एक्सेस का तरीका निकाला है. इसका सीधा मतलब यह है कि AI एजेंट को किसी सिस्टम की स्थाई या हमेशा रहने वाली चाबी नहीं दी जाएगी.

इसके बजाय, जब उसे कोई खास काम करना होगा, तो उसे सिर्फ उसी काम के लिए बेहद कम समय का एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा. काम पूरा होते ही उसकी अनुमति अपने आप खत्म हो जाएगी.

गलती रोकने के लिए चेकपॉइंट्स 

अगर AI कोई ऐसा काम करने की कोशिश करे जो उसे नहीं करना चाहिए था, तो सुरक्षा सिस्टम उसे वहीं रोक देगा. रूब्रिक का सिस्टम AI के कदम उठाने से ठीक पहले उसके इरादे, डेटा और सुरक्षा नियमों की जांच करता है. अगर AI अपनी हद से बाहर जाकर कुछ बदलने की कोशिश करता है, तो उस काम को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है. 

अगर AI से गलती हो ही जाए? तो इसके लिए एजेंट रिवाइंड नाम का फीचर लाया जा रहा है. यह AI द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए एक तरह का 'Undo' बटन है, जो उसके किए गए गलत बदलावों को वापस पहले जैसा कर देगा. साफ है कि आने वाला दौर AI एजेंट्स का ही है, लेकिन उन्हें काम सौंपने के साथ-साथ लगाम कसना भी उतना ही जरूरी होने वाला है. 

ये भी पढ़ें- ब्रह्मोस तो सिर्फ शुरुआत! पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार है भारत का अगला हथियार

 

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