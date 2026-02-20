FacebookTwitterYoutubeInstagram
AI Impact Summit में शर्ट उतारकर पहुंचा यूथ कांग्रेस, इंडिया-US डील को बताया कॉम्प्रोमाइज्ड

AI Impact Summit के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश हित के ऊपर कॉरपोरेट हित को रखते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Feb 20, 2026, 03:47 PM IST

नई दिल्ली में चल रहे India AI Impact Summit का आज यानी 20 फरवरी को आखिरी दिन है. समिट के आखिरी दिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के अंदर विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम बताते हुए नारे लगाए. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत और अमेरिका के बीच हुई डील भारत की अस्मिता को साख पर रखकर किया गया सौदा है.

इंडियन यूथ कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया, 'AI Summit के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता.. जब देशहित से ऊपर कॉरपोरेट हित दिखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है! इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबांज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुँचे.. ताकि “Compromised PM” के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो और देश की अस्मिता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े!'

वैश्विक छवि को धूमिल करने का आरोप

मालवीय ने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य देश का अपमान करना नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा- "राहुल गांधी के नेतृत्व में किया गया यह कृत्य स्पष्ट रूप से भारत को वैश्विक मंच पर नीचा दिखाने और उसकी छवि खराब करने की मंशा से प्रेरित था. राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, लेकिन देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना सही नहीं है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

