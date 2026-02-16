FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत में शुरू होगा AI का महाकुंभ, PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का शुभारंभ

भारत में शुरू होगा AI का महाकुंभ, PM मोदी आज करेंगे India AI Impact Summit 2026 का शुभारंभ

Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा

IND vs PAK: भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान

भारत से करारी हार के बाद पाक कप्तान ने अपने खिलाड़ियों के लिए कह दी बड़ी बात, बताया कहां हार गया पाकिस्तान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग

O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे

O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा

Homeभारत

भारत

घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक AI Impact Summit India के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग, मेट्रो उपयोग और समय से पहले निकलने की सलाह दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 16, 2026, 06:30 AM IST

घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

AI Impact Summit 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है. प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में AI Impact Summit 2026 का आयोजन हो रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होंगे. ऐसे में सुरक्षा और सुचारू यातायात को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

इन प्रमुख मार्गों पर असर रहेगा

 ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में VVIP मूवमेंट के दौरान आम वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी भी जा सकती है. जिन प्रमुख मार्गों पर असर रहेगा, उनमें मथुरा रोड, तिलक मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, कर्तव्य पथ और कनॉट प्लेस क्षेत्र शामिल हैं. इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे पहले से अपना रूट प्लान कर लें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. 

वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं

दिल्ली आने वाले बाहरी वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी. ऐसे वाहन जो राजधानी के लिए निर्धारित नहीं हैं, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया जाएगा. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को खासतौर पर समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की है. गुरुग्राम और द्वारका की ओर से आने वालों के लिए UER-II और एनएच-48 सर्विस रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं. 

यह भी पढ़ें: India AI Impact Summit 2026 क्या है? जहां जुटेंगे टेक जगत के दिग्गज, जानिए क्यों खास है यह मेगा इवेंट

ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह

दरअसल, इस दौरान छात्रों को ध्यान में रखते हुए भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. जिन स्कूलों के रास्ते प्रभावित होंगे, वहां ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि छात्रों को परेशानी न हो. अभिभावकों को भी बच्चों को समय से पहले भेजने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और सड़क किनारे वाहन पार्क करने से बचें. जरूरत पड़ने पर बसों के रूट में भी बदलाव किया जा सकता है. लोगों को अपने सफर की योजना पहले से बनाने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना को मिले इतने पैसे
O Romeo Cast Fees: बजट का बड़ा हिस्सा ले गए शाहिद? तृप्ति से ज्यादा इस हसीना ने ली फीस, नाना के हाथ लगे बस इतने पैसे
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
IND vs PAK T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान किशन ने युवराज सिंह को पछाड़ा
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Sandhya Puja: महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
MORE
Advertisement