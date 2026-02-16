घर से निकलने से पहले जान लें ये अपडेट, दिल्ली में कई सड़कें रहेंगी बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक AI Impact Summit India के कारण कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक मार्ग, मेट्रो उपयोग और समय से पहले निकलने की सलाह दी है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है. प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में AI Impact Summit 2026 का आयोजन हो रहा है. इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होंगे. ऐसे में सुरक्षा और सुचारू यातायात को ध्यान में रखते हुए कई सड़कों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

इन प्रमुख मार्गों पर असर रहेगा

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में VVIP मूवमेंट के दौरान आम वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकी भी जा सकती है. जिन प्रमुख मार्गों पर असर रहेगा, उनमें मथुरा रोड, तिलक मार्ग, अकबर रोड, जनपथ, फिरोजशाह रोड, शांति पथ, सरदार पटेल मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, कर्तव्य पथ और कनॉट प्लेस क्षेत्र शामिल हैं. इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे पहले से अपना रूट प्लान कर लें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं

Traffic Advisory



In view of AI Impact Summit-2026 to be held from 16 Feb, 2026 to 20 Feb, 2026, certain traffic restrictions will be effective in Delhi.



Commuters are requested to avoid the mentioned routes and plan their journey accordingly.#DPTrafficAdvisory#AISummit2026 pic.twitter.com/iyldJMggDd — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 14, 2026

दिल्ली आने वाले बाहरी वाहनों पर भी नजर रखी जाएगी. ऐसे वाहन जो राजधानी के लिए निर्धारित नहीं हैं, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ दिया जाएगा. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को खासतौर पर समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट पहुंचने के लिए मेट्रो सेवा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील की है. गुरुग्राम और द्वारका की ओर से आने वालों के लिए UER-II और एनएच-48 सर्विस रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं.

ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह

दरअसल, इस दौरान छात्रों को ध्यान में रखते हुए भी खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. जिन स्कूलों के रास्ते प्रभावित होंगे, वहां ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि छात्रों को परेशानी न हो. अभिभावकों को भी बच्चों को समय से पहले भेजने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और सड़क किनारे वाहन पार्क करने से बचें. जरूरत पड़ने पर बसों के रूट में भी बदलाव किया जा सकता है. लोगों को अपने सफर की योजना पहले से बनाने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

