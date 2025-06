गुजरात के अहमदाबाद में एअर इंडिया का प्लेन AI-171 क्रैश हो गया. फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, तभी टेकऑफ के कुछ समय बाद ही प्लेन क्रैश हो गया. विमान मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया. दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेकऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गई. ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी. प्लेन में 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे. विमान हवाई अड्डे से थोड़ी दूर जाकर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्लेन के गिरते ही आग का गोला उठा और क्रैश साइट से आसमान में हर जगह काला धुआं फैल गया. घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि विमान का पिछला हिस्सा (टेल) मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर पड़ा हुआ था.

जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा शख्स

दरअसल, अहमदाबाद के डॉक्टर्स हॉस्टल पर विमान क्रैश हो गया. इस बीच रमीला बेन नाम की एक महिला का बयान सामने आया है, जिनका बेटा उसी हॉस्टल में खाना खाने गया था. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में रमीला बेन ने कहा, "हॉस्टल पर ही प्लेन क्रैश हुआ. मेरे लड़के को कुछ हुआ नहीं. उससे मेरी बात हुई है. मुझे अपने बेटे को अंदर देखने जाना है. लड़का बोल रहा है कि मैं अच्छा हूं. दूसरी मंजिल से कूदा था न तो थोड़ी चोट लगी है. मैं जाऊं अंदर तब मालूम पड़ेगा.

हादसे में घायल हुए डॉक्टर्स

विमान के इमारत पर गिरते ही तेज धमाका हुआ और आग लग गई. इसके बाद हरतरफ धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. हादसे के बाद डीजीसीए (DGCA) की टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है जिसके बाद घटना की जांच की जाएगी. विमान हादसे में हताहतों को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन खबर है कि जिस डॉक्टर हॉस्टल में विमान गिरा है, वहां 15 से अधिक डॉक्टर घायल हुए हैं. अचानक हुए इस हादसे से चीख-पुकार मच गई. क्रैश हुए विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे.

