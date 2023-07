ISKCON Bridge Car Accident: तेज रफ्तार कार से कुचलकर 9 लोगों की मौत, इस्कॉन ब्रिज पर हुआ हुआ हादसा

डीएनए हिंदी: गुजरात के अहमदाबाद नगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है. सामने आई तस्वीरें हादसे की भयावहता बयां कर रही हैं. कुछ लोगों के शरीर से सारे कपड़े फट गए हैं. एक मृतक का शरीर कार की विंड शील्ड के आर-पार हो गया है. बताया जा रहा है कि कम से 15 से 20 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं.

अहमदाबाद में सरखेज-गांधीनगर हाइवे पर यह ISKCON फ्लाइओवर मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक थार और ट्रक में टक्कर हुई थी. इसी को देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई थी. अचानक एक तेज रफ्तार जगुआर कार आई और लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई. कार से कुचले जाने की वजह से दर्जनों लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस हादसे में कुल 9 लोगों की जान जा चुकी है. कई लोगों की हालत गंभीर है.

Ahmedabad, Gujarat | An accident took place at the ISKCON flyover on Sarkhej-Gandhinagar (SG) highway. pic.twitter.com/0xVFL147Xd