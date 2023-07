Agniveer Joining: शुरू हो गई अग्निवीरों की ट्रेनिंग, जानिए कहां हुई पहले बैच की ज्वाइनिंग

डीएनए हिंदी: डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) लॉन्च की थी. जून 2022 में लॉन्च की गई इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती हो चुकी है. शुरुआती ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अग्निवीरों का पहला बैच (Agniveer First Batch) सेना के साथ जुड़ गया है. पहले बैच में कुल 112 रंगरूट पहुंचे हैं जो 6 महीने तक ट्रेनिंग लेंगे. ये रिक्रूट नागपुर के कैंप्टी में स्थित रेजीमेंटल में ट्रेनिंग के लिए पहुंच चुके हैं. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये सेना में शामिल हो जाएंगे.

सेना के सूत्रों के मुताबिक, 2 जनवरी 2023 से ही अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है. यह ट्रेनिंग छह महीने तक यानी जून महीने तक चलेगी. छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये युवा सेना में भर्ती हो जाएंगे. भर्ती के साथ ही इन युवाओं को उनकी यूनिट में भेज दिया जाएगा. वहां उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी. आपको बता दें कि अग्निवीरों को भर्ती 4 साल के लिए हुई है. 4 साल के बाद इसमें से 25 प्रतिशत जवानों को ही सेना में रखा जाएगा.

The first batch of Agniveers for Brigade of The Guards reported at Guards Regimental Center, Kamptee, Nagpur from various recruiting offices, between 25 Dec to 31 Dec 22. A total of 112 Agniveers have reported for six months of training, before getting attested in the Indian Army pic.twitter.com/L4QWpKuAmt