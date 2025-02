CM Yogi on Kejriwal: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव परिणाम में बीजेपी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नसीहत दे डाली. साथ ही बताया कि दिल्ली में 27 बाद बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कैसे सुनिश्चित हुई. उन्होंने बताया है कि कैसे पीएम मोदी की नीतियों से जनता प्रभावित हुई है और दिल्ली में कुशासन का अंत हुआ है. बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है. वहीं, आम आदमी पार्टी को हार का सामना पड़ा है और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई. प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता जीत की खुशी दर्शा रहे हैं.

क्या बोले सीएम योगी

Delhi Election 2025 के नतीजों पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों ने झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया है. यह पिछले 11 वर्षों से पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की जीत है. मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहता हूं. मैं पीएम मोदी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2.5 दशक के अंतराल के बाद भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए बधाई देता हूं.'

'अब दिल्ली विकास करेगी'

उन्होंने आगे कहा, 'यमुना नदी पर बसी दिल्ली को अब उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा जिससे अभी तक दिल्ली की जनता वंचित थी. अब दिल्ली को भी विकास, सुशासन और लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा. पिछले 11 वर्षों में दिल्ली में जो स्थिति पैदा की गई उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया. जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया. वेलफेयर के नाम पर वास्तविक योजनाओं से जनता को वंचित रखकर जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया गया उसका पर्दाफाश हुआ. अब हम कह सकत हैं कि मां यमुना के तट पर बसी दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी. अब दिल्ली वासियों को उन सभी विकास की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा जिसमें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बैरियर का काम कर रही थी.'

#WATCH | Pauri Garhwal, Uttarakhand | On #DelhiElection2025 results, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says "The results of Delhi Assembly Elections and Milkipur by-elections have put a full stop to the politics of lies and loot. This is the victory of the development works done… pic.twitter.com/hIJ4MPI3zd